Die Macht des Geldes

Geld kann viel: Es beruhigt, gibt Sicherheit, löst gute Gefühle aus. Es schürt Neid und Ängste. Kann es auch glücklich machen?

Von Johanna Eisner (Text) und Uwe Mann (Fotos)

erschienen am 25.10.2016



Chemnitz. Glück ist ein großes Wort. Viele Menschen suchen es so krampfhaft, dass sie es dabei glatt verpassen - bei der Beschäftigung mit Ratgebern, in Seminaren, auf Datingportalen, in Spielhöllen. Oder beim Starren auf ihren Kontoauszug. Welche Rolle spielt Geld fürs Glück? Fakt ist: Geld hat Macht. Es steuert Menschen, motiviert sie zum Wirtschaften, hält das System am Laufen.

Glück ist - wie viele abstrakte Begriffe - etwas, das jeder für sich selbst definiert. "Zum Glück gehören Faktoren wie Gesundheit, soziale Beziehungen, Engagement und eine erfüllende Tätigkeit", sagt Professor Doktor Karlheinz Ruckriegel, der Volkswirtschaftslehre an der Universität Nürnberg lehrt - und Glücksforscher ist. Ruckriegel ist außerdem bekennender Freund des Mindestlohns, plädiert für das bedingungslose Grundeinkommen und hält die Generation Y für "genial". "Die Unternehmen haben mittlerweile Angst vor dieser Generation", sagt er. Weil sie erkannt hat, dass Arbeit wichtig, aber nicht alles ist. "Wir Baby-Boomer hingegen glauben, wir müssten bis zum Umfallen arbeiten", sagt der 59-Jährige.

"Es ist erstaunlich, wie sehr heutzutage diejenigen verurteilt werden, die eine Zeit lang mal bewusst nicht arbeiten, oder die vielleicht langsamer arbeiten, oder weniger effizient" - die Leipziger Autorin Greta Taubert findet das "erschreckend". Ihr zweites Buch "Im Club der Zeitmillionäre" ist vor wenigen Wochen erschienen, auch die 32-Jährige ist überzeugt von der Idee des Grundeinkommens. Ein Jahr lang lebte sie als Selbstversorgerin, jagte, gärtnerte, testete Tauschringe, besuchte Kommunen und mag das Wort "müssen" nicht. Kurzum: Sie versuchte ein Leben ohne Geld, losgelöst von den finanziellen Abhängigkeiten, in die einen der Kapitalismus zwingt. Sie stellte fest: "Wenn man Geld komplett ablehnt, tritt das Glück auch nicht sofort ein. Man macht sich ja trotzdem Gedanken, wie man an die Dinge kommt, die man braucht."

Was chronischer Geldmangel mit Menschen macht, die darauf nicht freiwillig verzichten können, erfährt die Diplom-Sozialpädagogin Ute Juraschek täglich. Sie arbeitet als Teamleiterin der Schuldnerberatung bei der Chemnitzer Caritas, trifft dort auf Menschen, die am Thema Geld zu scheitern drohen, weiß, welche Existenzängste seine Abwesenheit auslösen kann. "Geld hat mittlerweile eine Macht bekommen, die uns daran hindert, glücklich zu werden", sagt sie. Durch ihre Arbeit habe sie gelernt, sich zufrieden zu geben mit dem, was da ist. Zusammen sitzen Ruckriegel, Taubert und Juraschek vergangenen Sonntag im Staatlichen Museum für Archäologie in Chemnitz (Smac), in dem derzeit eine Sonderausstellung zum Thema Geld zu sehen ist. Das Trio auf dem Podium diskutiert die Sache mit dem Geld und dem Glück. Es geht ums (kein) Geld haben, (kein) Geld wollen, (kein) Geld brauchen.Das Gefühl, Geld zu brauchen, wird immer da sein - egal wie viel man davon hat. Denn der Mensch ist auch in dieser Beziehung ein Gewohnheitstier, er kann sich an Wohlstand anpassen wie an Witterungsbedingungen. Man gleicht seine Sorgen einfach an den jeweiligen Lebensstandard an. Die Ökonomie nennt das auch "Easterlin-Paradoxon": Der Ökonom Richard Easterlin hielt 1974 in einem viel beachteten Aufsatz die Theorie fest, dass sich trotz des gestiegenen Wohlstandes im Amerika der Nachkriegszeit die Gesamtzufriedenheit kaum verbessert hatte. Die Leute waren reicher - aber sie waren nicht glücklicher.

Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Sagt der Volksmund. Seine Abwesenheit hingegen macht unruhig. Psychologen der Princeton-Universität haben festgestellt, dass Geldsorgen und damit verbundene Existenzängste das Denken lähmen. Finanzielle Nöte verringern die Konzentrationsfähigkeit, die Fehlerquote steigt. Im schlechtesten Fall leiden Menschen unter sogenannter multidimensionaler Armut - dann fehlt ihnen nicht nur Geld, sondern auch Zeit: Freizeit, Familienzeit, Regenerationszeit. Und Gesundheit: Wer wegen eines chronischen finanziellen Mangels ständig unter Druck steht, ist gestresst. Und Stress kann krank machen. Wohlstand hingegen, das hat die Glücksforschung herausgefunden, macht gesünder. Das Immunsystem funktioniert besser, die Lebenserwartung ist höher. Bereits Wirtschaftswissenschaftler Easterlin nahm an, dass Geld unter bestimmten Umständen auch glücklich macht. Wenn man eine Gehaltserhöhung bekommt und der Kollege nicht, wenn man einen gut polierten SUV in der Garage stehen hat und der Nachbar nur einen Durchschnitts-Kombi: Der Neideffekt hält auch unser Wirtschaftssystem am Laufen. Dass man arbeitet und konsumiert, um sich materiell abzuheben von anderen. Welche Rolle Konsum beim Glücklich-Sein spielt, lässt die Diskussion im Smac offen. Konsum ist zum einen das Versprechen vom Glück, das für viele unerreicht bleibt, wenn es an Geld fehlt. Andere wiederum sind durchaus mit Freude erfüllt, wenn im Wohnzimmer der neueste Flachbildschirm leuchtet."Ganz ohne Geld macht's auch keinen Spaß", findet Glücksforscher Ruckriegel, "aber Einkommen wird verdammt überschätzt". Ein Satz, der sauer aufstoßen dürfte - jenen Geringverdienern, die oft zurückbleiben. Die miese Arbeiten für miese Löhne machen müssen. Leute, die dann bei Ute Jurascheck in der Schuldnerberatung sitzen, zittern, schwitzen und sich regelrecht körperlich schämen, wie sie sagt, weil sie es nicht geschafft haben, weil ihre Lebensentwürfe zerbrochen sind.