Die Reeperbahn und der Nobelpreis

City-Sänger Toni Krahl hat im Erzgebirge aus seiner Autobiografie "Rock-legenden" vorgelesen. Ein bisschen zumindest.

Von Tim Hofmann

erschienen am 16.10.2016



Annaberg-Buchholz. Den wahren Entertainer zeichnet aus, dass er selbst auf einer Glatze Locken drehen kann. Nun hat sich City-Frontmann Toni Krahl in seiner im Februar erschienenen Autobiografie "Rocklegenden" ohne ersichtliche Not den äußerlich bereits kahlen Schädel auch innen rasiert: Das Buch ist, verglichen mit den Erinnerungen anderer Musiker aus der ehemaligen DDR, eher reflektionsarm. Krahl gibt darin fast nichts Privates preis, und wer einen detaillierten Blick hinter die Kulissen des Ostrock-Geschäfts erwartet, wird an vielen Stellen eher unbefriedigend mit einigen augenzwinkernden Andeutungen und auch nur subspannenden Anekdoten abgefertigt. Für jemanden, der in der Szene durchaus als umtriebiger Strippenzieher bekannt war, ist das dann doch weniger nahrhaft. Und da Krahl im Gegensatz zu etlichen seiner ebenfalls schon autobiografisch schreibenden Kollegen auch keinen sonderlich spritzigen Stil vorweisen kann, liest sich sein Lebensbuch noch nicht einmal sonderlich süffig.

Warum also muss man sich das also auch noch als Lesung geben? Zumal der City-Sänger am Samstag in der Alten Brauerei Annaberg-Buchholz auch noch mit 22 Euro mehr Eintritt verlangte als das Buch selbst kostet? Weil Krahl ein Vollblut-Entertainer ist, der seine Marken-Glatze aus Prinzip und mit knuddeliger Chuzpe herzeigt: Für einen unterhaltsamen Abend ist er allemal gut, und er weiß, wie man sich in Szene setzt. Weil Allein-Lesungen ja per se etwas intellektuell Selbstzerquälerisches an sich haben und Sherlock Holmes nicht zuletzt deswegen so herrlich cool und schräg wirkt, weil ihm immer ein Dr. Watson hinterherdackelt, zieht Krahl den Abend als Plauderrunde auf, in der er sich von Puhdys-Tourmanager Kai Suttner sein Buch entlang "ausfragen" lässt. Das klappt hervorragend, denn das Duo drückt dabei im lässigen Plauderton ein doch kurzweiliges Anekdoten-Best-Of aus den "Rocklegenden": Etwa, wie City-Schlagzeuger und "Testballon" Klaus Selmke auf der Hamburger Reeperbahn "Am Fenster"-Schallplatten als Soundtrack für Sexarbeiterinnen unterschreiben musste. Wie man "Casablanca"-Songschreiber Henry Hübchen für 800 Ostmark eine Gitarre abschwatzte. Oder wie man die SED-Führung mit einem Anruf aus dem Westen dazu erpresst, den Kunstpreis der DDR herauszurücken. Und warum Krahl nie für große Musizierkunst stand, demonstrierte der sympathische Barde herzhaft offen mit einigen arg hemdsärmlig in den Lebenslauf des Abends geschrammelten Songs von den Lords, Keimzeit und natürlich City selbst.

Über das Phänomen Ostrock und seine Protagonisten ist in den letzten 25 Jahren viel fabuliert und analysiert worden. Fest steht, dass die Faszination der DDR-eigenen Musik ungebrochen ist, wenn man sie richtig anrichtet. Und weil das immer etwas mit gutem Instinkt zu tun hatte, beweist Krahl diesen letztlich dadurch, dass er das Thema nicht mehr zu ernst nimmt. Eine Platte wie "Casablanca" kann man ja durchaus als Soundtrack zum Mauerfall werten, auch ohne daraus einen musikalischen Meilenstein zu machen. Denn letztlich, befindet Krahl an diesem Abend immer wieder, ging es ja um die Texte.

Nur an einem Punkt rutscht dem Duo auf der Bühne das gute Händchen aus: Den Running Gag, immer und immer wieder Anspielungen auf den einen Tag zuvor vergebenen Literaturnobelpreis zu bringen lässt irgendwann auch beim arglosesten Zuhörer den Gedanken keimen, dass Krahl Vergleiche zwischen sich und Bob Dylan jetzt zwar vielleicht für etwas weit hergeholt, aber auch wieder nicht für sooo absurd hält. Immerhin scheint er ja auch der Meinung zu sein, einen Großteil des DDR-Klassikschaffens auf dem renommierten Amiga-Unterlabel Eterna mit City-Platten quasi finanziert zu haben: So jedenfalls schildert es recht glaubhaftder legendäre Westberliner Punkrocker Gerrit Meijer in seiner eben erschienenen Autobiografie "Berlin, Punk, PVC: Die unzensierte Geschichte". Aber was wäre Rockmusik auch ohne ordentlichen Locken auf der Glatze?