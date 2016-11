Die Schmerzen im Bauch des Kapitalismus

Der in Karl-Marx-Stadt geborene Gitarrist Ronny Graupe sowie seine Kollegen Philipp Gropper und Christian Lillinger mischen den Jazz mit aufmüpfigen Improvisationsfesten auf.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 24.11.2016



Chemnitz. Unverbindlichkeit ist ihre Sache nicht. "Wir haben uns nicht hingesetzt und gesagt, wir wollen eine politische Platte machen", sagt Schlagzeuger Christian Lillinger, "wir haben zuerst an die Musik gedacht." Aber wütend, unbequem und aufmüpfig ist die neue Platte des Berliner Trios mit dem Gitarristen Ronny Graupe, dem Saxofonisten Philipp Gropper und Schlagzeuger Christian Lillinger dann doch geworden. Deshalb heißt sie "Riot": Unruhe, Aufruhr, Revolte. Und so spielen die drei auch bei ihrer aktuellen Tournee, die sie unter anderem nach Freiberg führte - und das ist dann doch "politisch". Ihre Musik klingt wie die Schmerzen im Bauch des Kapitalismus. Es rumort und rumpelt, es rührt und röchelt, klopft und klagt, schäumt und schreit - "Being Black Is Easy" heißt ein Stück, der "Farbige" - unterdrückt kann jeder sein; ein anderes haben sie "Illusion", andere "People Over Profit", "Sale" (Ausverkauf), "Ignorance" genannt. Das Titelstück "Riot" klingt wie Weckruf und Auftakt zu einem Marsch gegen die Trump-Towers dieser Welt. Zwischen sensiblem Vergehen, Verstummen, Verschwinden und kraftvoller Urgewalt, Aufschrei und Fanal beherrschen die drei alle Facetten moderner Befindlichkeiten, Gemütslagen und Lebenssichten.

Bekannt geworden ist das vor 14 Jahren gegründete Trio unter dem Namen Hyperactive Kids mit impulsiven, ausufernden, fiebrig vibrierenden Auftritten; inzwischen sind sie Anfang, Mitte dreißig und nicht mehr hyperaktiv, aber noch immer gleich weit entfernt vom gefällig-unverbindlichen oder aber ausschließlich sportlich-virtuosen Jazz. Obwohl sie durchaus alle drei Virtuosen auf ihren Instrumenten sind. Das Trio ist ihr ältestes, Graupe: "das erste ernsthafte gemeinsame Projekt". Alle spielen aber auch in anderen Formationen mit. Zehn Bands sind es allein bei Ronny Graupe, deren Auftritte er braucht, um von der Musik leben zu können. Im Moment kann er sich über mangelnde Konzerttermine nicht beklagen. Bis Weihnachten noch dauert eine Europa-Tournee des Trios, inzwischen hat der einstige Joe-Sachse-Schüler Graupe auf allen Kontinenten, außer Australien, gespielt und erntet als Gitarrist wie mit seinen Bands zunehmend Kritikerlob. Nur in Chemnitz (wo sie kürzlich einen Auftritt wegen eines Staus auf der Autobahn verpassten), sei die Szene wohl nicht so ergiebig. Obwohl alle drei hervorragende Lehrer hatten - Christian Lillinger studierte unter anderem bei Günter "Baby" Sommer -, sagt Philipp Gropper: "Im Jazz bist du immer Autodidakt. Man hört nicht auf zu lernen." "Die Musik lebt von der improvisatorischen Auseinandersetzung", ergänzt Graupe. Die beherrschen Graupe, Gropper, Lillinger perfekt. Manchmal wird das Schlagzeug wie mit messerscharfen Peitschenhieben bearbeitet, dann klappert und scheppert es aus allen Ecken und Enden auch abseits der Bühne; dann wieder klagt das Saxofon unendlich traurig und still; die Gitarre tropft ihre oft selektiven Töne wie tröstende Worte dazwischen. Das klingt wie eine Diskussion zwischen gleichberechtigten, aber stilistisch und emotional ganz verschiedenen Partnern. Und dies wiederum ist ganz im Sinne der Beteiligten: "Man müsste einen Diskurs anstoßen. Mich würde manchmal interessieren, was die Musik mit den Leuten macht", denkt Christian Lillinger laut nach. Und Ronny Graupe pflichtet ihm bei: "Wir machen die Musik aus uns selbst heraus, aber natürlich auch fürs Publikum. Und wenn sie's raffen, dann ist das wie ein Geschenk."