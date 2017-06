Die Steigerung von bunt

Coldplay war da. Und wie. Die britische Band hat vor 48.000 Fans in der Arena Leipzig gespielt. Viel mehr Show kann eigentlich nicht geboten werden.

Von Thomas Reibetanz

Leipzig. Es war kurz nach 20 Uhr am Mittwochabend in der Leipziger Arena, als ein Aha-Effekt die Runde machte. "Ach, die sind das", raunte es durch das fast voll besetzte Rund, als die Vorband ihr letztes Lied anstimmte. "Habits" heißt dieses, "Stay High" wird dabei im Refrain gesungen und mitgegrölt. Die Interpretin heißt Tove Lo, kam samt Band aus Schweden und war stolz, Stimmung für "die größte Band der Welt", wie sie sagte, machen zu dürfen.

Was dann kam, ist an Gigantismus kaum noch zu toppen. Preise von 100 oder mehr Euro für eine Konzertkarte sind heutzutage keine Seltenheit mehr. Was man dann dafür geboten bekommt, unterscheidet sich jedoch von Interpret zu Interpret. Manche setzen einfach auf ihren erfolgreichen Namen, andere wollen eine unvergessliche Show bieten. Coldplay gehört nicht nur zu den anderen. Sie sind die anderen.

Dass es am Eingang Bändchen gab, die später ferngesteuert blinken würden, überraschte keinen mehr. Die britische Band dreht immerhin seit März 2016 ihre Runden um den Erdball. Nach Südamerika, Europa, den USA, Asien, Ozeanien und wieder Asien ist seit Anfang Juni wieder Europa dran, bei der "Head Full Of Dreams"-Tour. Nach München (mit dem berühmt gewordenen Gastauftritt eines Zuschauers am Klavier), Lyon und Wien am Mittwoch also Leipzig. Fast ausverkauft.

Bevor die Blinker-Bändchen ihren ersten Einsatz hatten, gab es großes Live-Kino. Eine Armada an Technikern wuselte nach dem Abgang von Tove Lo über die gigantische Bühne, von der vier Coldplay-Jungs nicht einmal ein Sechstel zum Musizieren brauchten. Den Rest besetzten Leinwände, massenhaft Lichttechnik und Vorrichtungen, aus denen Sachen in die Luft geschossen werden können. Vor der Bühne bestiegen zwölf Herren die acht meterhohen Türme, um die Verfolger, also Licht-Spots, zu bemannen. "Was das wohl kostet", fragte eine junge Dame mit Blumen im Haar. "Haben wir bezahlt", antwortete ihr Begleiter mit "Wacken"-Shirt.

Was so alles aus den Vorrichtungen in die Luft geschossen werden kann, zeigte die Band mit dem ersten Ton vom Album-und Tour-Titel-Song "A Head Full Of Dreams". Feuerwerk, Flammen, Konfetti, Luftschlangen. Was sich andere Bands für das große Finale nicht leisten, pulvert Coldplay gleich mal zum warm machen raus. Dazu blinken die Armbändchen. So mancher Fan ist schon jetzt gefühlsmäßig überfordert, Tränen kullern.

Was danach kommt, sind zwei Stunden professionelle Show. Alle Hits - auch die wundervollen Balladen "Don't Panic" und "Yellow" vom 2000er-Album "Parachutes" - optische Reizüberflutung (Laser kam auch noch), ein insbesondere stimmlich sehr gut aufgelegter Frontmann Chris Martin. Dazu die Armbändchen, die das Stadion nach Einbruch der Dunkelheit zu einem überbunten Ganzen machen.

Und sonst? Ach ja. Chris Martin, Jonny Buckland, Will Champion und Guy Berryman sind übrigens begnadete Musiker und allesamt Multitalente, die auch auf einer winzigen Bühne überzeugen. Aber wer will das schon, wenn es sie doch mit bunten Armbändchen gibt.