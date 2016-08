Die Stille nach dem Schluss

Der "Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm" widmet sich das 13. Kunstfestival "Begehungen" - und macht den Poelzig-Bau Chemnitz noch einmal begehbar.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 21.08.2016



Chemnitz. Es rauscht und wispert, es hämmert und klingelt, mal rhythmisch, mal zufällig und dissonant. Die Geräusche der Soundinstallationen bei den diesjährigen "Begehungen" im Chemnitzer Poelzig-Areal mischen sich mit den Gesprächen der zahlreichen Besucher, dringen durch die glaslosen Fenster in der Ruine nach draußen. Lärm sind sie nicht oder nur selten, obwohl das Festival sich diesmal der "Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm" (TA Lärm) gewidmet ist - eine Vorschrift, die sich unter der Chemnitzer Bevölkerung ganz besonderer Beliebtheit erfreut. Das von dem berühmten Architekten Hans Poelzig entworfene und 1927 fertiggestellte Gebäude für den Textilfabrikanten Sigmund Goeritz, als "Festbau für die Arbeit" gelobt, macht da normalerweise wenig Sorgen - sind doch die Arbeiterinnen aus dem späteren VEB Trikotagenwerk Ideal Karl-Marx-Stadt marktbedingt längst ausgezogen und haben den Festbau ohne Arbeit hinterlassen, der noch immer einer sinnvollen Nachnutzung harrt. Für knapp vier Tage sind die "Begehungen" eingezogen, mit 21 internationalen Künstlerinnen und Künstlern, die sich mit dem Gebäude und der Stille nach Schichtschluss auseinandergesetzt haben, und viel zu wenig Helfern, wie Anatoli Budjko von den Organisatoren bedauert. An Gästen aber mangelte es bis gestern Nachmittag nicht.

Die Stille und den fortschreitenden Verfall stören beim Rundgang durch die Etagen immer wieder Objekte und Installationen, die mehr oder weniger Bezug auf das Gebäude und seine Geschichte nehmen. Steven Baelen aus Belgien hat subtil anonyme Graffitis an den Wänden für strichreiche Zeichnungen aufgenommen. Wie Spinnweben hängen die kupfern glänzenden Metallfäden von Masami aus Réunion von den Decken, stören, verklären den Blick. Ebenso die Wolke von Carmen Büchner aus Stuttgart. In ihrem "Salon Venus", der an einen der Namen der Goeritz'schen Textilfabrik erinnert, werden die Gäste unter Trockenhauben mit Begriffen wie "Schlüpfer" und "Tot" beschallt. Und Amelie Kemmerzehl gibt eigentlich auf Vergänglichkeit angelegten Graffitis Dauer, indem sie sie von den Wänden abnimmt. Die Soundinstallation "The Ghost In The Machine" von Tilman Küntzel aus Berlin ruft Geräusche von Textilmaschinen ins Gedächtnis.

Alle künstlerischen Beiträge und auch deren Platzierung auf den verschiedenen Etagen der ehemaligen Fabrik respektieren das Gebäude auf zurückhaltend-sympathische Weise, vergewaltigen und entfremden es nicht. Aber zum Sprechen bringt es kaum einer. Das mag daran liegen, dass der Betrieb vor mittlerweile schon 25 Jahren geschlossen wurde - damals ziemlich sang- und klanglos. Wer erinnert sich noch an das wirkliche Klappern der Maschinen, an unbestechliche Stechuhren, den ersehnten Schichtschluss? Es kostet schon Mühe herauszufinden, wie viele Menschen hier einst arbeiteten und was ihnen diese Arbeit bedeutete, was Arbeit überhaupt bedeutet im Zeitalter der Praktikanten, Freischaffenden, Projektbeschäftigten. Ein Beitrag zur Geschichte des Geländes im informativen Katalog zu den 13. Begehungen widmet den beliebten illegalen Rave-Partys in den 90er-Jahren fast genau so viel Platz wie seiner Produktionsgeschichte. Die Arbeiterklasse stirbt leise und hält sich damit ganz von selbst an die Anleitung zum Schutz gegen Lärm. Auf ihre Weise erinnern die Begehungen auch an diese Stille nach dem Schluss.