Die Toten tanzen weiter

Annett Göhre hat für das Theater Zwickau-Plauen das Thema Sterben auf die Bühne gebracht. Todtraurig war das Tanzstück "Happy Birthday" nicht.

Von Lutz Kirchner

erschienen am 05.12.2016



Zwickau. Choreographin Annett Göhre machte es den Zuschauern zur Uraufführung am Freitagabend im ausverkauften Malsaal des Zwickauer Gewandhauses leicht: Sie ließ ihre Figuren in den ästhetischen Posen des klassischen Tanzes auf die andere Seite wechseln. Erdenschweres Depressivdrama? Fehlanzeige. Sterben erschien als eine Ohnmacht am Ende einer durchtanzten Nacht, das Danach als übermütiger Reigen bis in alle Ewigkeit. Das kam an, zeigten Beifall und Bravorufe.

Der Tod trat wie ein eleganter Tänzer auf die Bühnenfläche. Wer wollte, hätte die Hand ausstrecken und ihn berühren können. Hoch aufgerichtet, die Arme zum Bühnenhimmel gereckt, der Blick in die Ferne gerichtet, so bereiteten sich die Akteurinnen, gehüllt in formlose Ganzkörperanzüge, auf den Übergang vor. Die Miene wie verblüfft, als hätte sich da oben im Dach eine Luke zum Paradies aufgetan. Ein sanftes Zittern. Die Beine gaben nach. Sachte ließ sich eine nach der anderen auf den Boden gleiten, rollte in den schwarzen Hintergrund. Schminke lag bereit. Die Münder wurden breitgezogen, die Wangen betupft. Dann das Erwachen beim Blick in den Spiegel. Happy Birthday! Die Toten tanzten weiter als Clowns: Die Bewegungen, erst zaghaft, wurden grotesker. Manches war Tanz in heutiger Sprache, anderes Pantomime. Einige Bewegungsfindungen erinnerten an die kleinen Wackelskelette, die vor einiger Zeit als Scherzartikel beliebt waren.

Annett Göhre fasste den 70-minütigen Abend in Szenen wie "Clowns entdecken eine Frau" und "Ein Mann denkt über das Sterben nach". Maki Taketa verkörperte die Frau, faszinierend kraftvoll und sensibel. Michael Günther hatte als "Mann" eine Sprechrolle inne. Er sprach unter anderem Ausschnitte aus Heiner Müllers "Todesanzeige". Müller hatte das in den 1970er-Jahren nach dem Suizid seiner Frau geschrieben. Der Dramatiker fand sie damals vorm Gasherd und schrieb seine Reaktion auf, sachlich, unter die Haut gehend. Günther deklamierte den nüchternen Text stark betont und theatralisch aufgeladen. Katharina Susanne Müller entwickelte für das Stück die intensive und transparent gehaltene Musik, hatte auch selbst mit der Geige mehrere Auftritte. Leah Lichtwitz schuf die Kostüme und zusammen mit Göhre die schlichte Ausstattung.

Volksliedhaft und versöhnlich endete der Abend mit einem berührenden Lied von Kurt Schwaen und Wera Küchenmeister: "O lasset uns im Leben bleiben, weil jeden Tag ein Tag beginnt ..."

Nächste Vorstellungen von "Happy Birthday" gibt es wieder am Donnerstag sowie am 7., 11. und 28. Januar 2017 im Malsaal des Theaters Zwickau. Kartentelefon: 0375 274114648.