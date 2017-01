Die Wucht-Wichte

Von Tim Hofmann

erschienen am 12.01.2017



Erfolg kann man mitunter an den dicken Backen seiner Feinde ablesen. Bei den Metalcore-Briten Bring Me The Horizon (BMTH) jedenfalls ist das seit Jahren so. Beispiel: Im Sommer hängte ihr Manager im Backstage-Bereich des spanischen "Resurrection"-Festes kurzerhand ein Promofoto der Band mit dem Hinweis auf, dass die abgebildeten Musiker überall Zutritt haben müssten - selbst, wenn sie keine Pässe dabei hätten. Eigentlich eine nette, schrullige Kleinigkeit, vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Musiker aus Sheffield zwar um die 30, aber trotzdem ein großteils verpeilter Bubenhaufen sind, vom Format "(Kraftklub-Till mit 16) im Quadrat", dafür aber teilweise mit dem zu ihrem Millionärskontostand passenden Selbstbewusstsein, die einfach ihre Pässe ständig liegenlassen. Doch Brian Baker, Gitarrist der Punkrock-Legende Bad Religion, machte ein Foto von dem Foto und stellte es mit ein paar Punk-freien Oberlehrer-Bemerkungen über Sitte und Anstand ins Internet - es folgte ein Sturm der Entrüstung aus der etablierten Altszene gegen die respektlosen Bubis.

Doch das Quintett aus Nordengland lebt seit seiner Gründung im Jahr 2004 damit, im "seriösen" Untergrund als Teenie-Kreischband etikettiert zu werden und hat aus dieser Not längst die Tugend kompletter Eigenständigkeit gemacht. Bring Me The Horizon zählt mittlerweile nicht nur nach Verkaufszahlen zu den Schwergewichten der Metal-core-Branche, sondern vor allem künstlerisch: Die Gruppe hat sich wie keine andere ihres Genres von Platte zu Platte eigenwillig, visionär und dickköpfig weiterentwickelt. Dabei überschritt sie mutig ihre Grenzen immer wieder - hier sind Weltklasse-Songschreiber am Werk, die sich längst in die ewige Rock-Bestenliste eingetragen haben.

Das Gott-Werk Stünde aktuell eine Wahl zum bisher besten Rock-Album des laufenden Jahrhunderts an, man müsste "Sempiternal" von Bring Me The Horizon mindestens in die engere Wahl der Top 5 nehmen. Mit der Platte, die den Geist ihrer Entstehungszeit so spiegelt, dass er Jahrzehnte überdauern kann, ist den Briten ein essenzieller Wurf gelungen. Das Album verschmilzt mit brutalen Beatdowns die kontrolliert entfesselte Härte von Festival-Circlepits mit dem introvertierten Sinnieren unter dem Kopfhörer in Songperlen, die einerseits die alte Pop- Regel "Keep it simple!" beherzigen, gleichzeitig aber in jeder Note überraschend sind. Wut trifft auf Weltschmerz, leichter Zugang auf widerborstigen Eigensinn. Ausgesucht spannende Elektronik-Splitter von Neu-Keyboarder Jordan Fish, epische wie kitschfreie Refrain-Walzen, eine einfache, aber ausgeklügelt wirkungsvolle Gitarrenarbeit Lee Manilas vom bösen Riffgewitter bis in Sigur-Ros-Sphären und ein Gesang von Oliver Sykes, der zwischen ersticktem Wutgebrüll und verletztem Klagen meterdicke Gänsehäute aufwirft. Absolut jeder der elf Titel ist eine verdammte Metalcore-Hitsingle, und müsste man die letzten 20 Jahre Westwelt-Depression samt der Gegenmittelprügel, die einen früh dennoch aus dem Bett befördern, in einen Song pressen, dann wäre das "Shadow Moses". "Sempiternal" (ein altes englisches Wort für "ewig" im Sinn von "immerwährend") ist ein Album, das sein komplettes Genre referenziell auf den Punkt bringt.

Die Metalcore-Walzen Mit "Suicide Season" war die Gruppe im Jahr 2008 zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle parat: Die Emo-Welle war gerade am Abklingen - deren jugendliches Bedürfnis, sich im eigenen Weltschmerz vom Rest der ignoranten Menschheit abzugrenzen, jedoch nicht. Also wurde die Methode eine andere: Statt episch-rockiger Flucht nach innen und hilflos herausgeschrieenem Seelenschmerz packte sich die aufkommende Metalcore-Szene einen schweren Eisenprügel und ließ die aufgestaute Wut in sonischer Energie explodieren. Eine neue Generation überging dabei einfach die mittlerweile tradierten Rituale in den Szenen von Punk, Hardcore und Metal, wo man sich als Neuling nur langsam Respekt über lange Zugehörigkeit verdienen musste. Statt sich die Haare wachsen zu lassen, wurde das neue Anderssein einfach auf den dicken Hals tätowiert und die Wuttränen in einer Mosh-Party-Eskalation abgeschüttelt. Dazu war das zweite Album von BMTH der perfekte Sountrack: Der Krach der Anfangstage war in eine kontrollierte Eruption gezwängt, Schräg-Sounds mündeten in griffige Melodiefragmente zwischen Hardcore-Gangshouts, Emo-Breitwand-Gänsehaut und gnadenlosem Deathtrash-Geknüppel. Mit "We will never sleep, 'cause sleep is for the weak / and we will never rest, 'til we're all fucking dead" brüllt Oli in "Diamonds Aren't Forever" den neuen Slogan der Metalcore-Generation. Songs wie "Chelsea Smile" oder "The Sadness Will Never End" walzen der jungen Fanmeute einen eigenen Moshpit mit einer neuen Szene frei. Hier wird mit brachialer Fuck-You-Attitüde gegen Ignoranz und Seelenschmerz gleichermaßen die Party erzwungen.

Bereits 2010 ging man mit "There Is A Hell, Believe Me I've Seen It. There Is A Heaven, Let's Keep It A Secret" dann noch einen Schritt weiter: Musikalisch öffnete sich BMTH elektronischen Einflüssen und häufigeren sphärischen Atempausen, ließ die Hardcore-Eruptionen parallel aber umso massiver und kontrollierter losbrechen. Der Metal-Anteil wurde gewagter, komplexer, Songs wie der grandiose Opener "Cruxifiy Me" oder das irre "Alligator Blood" haben teils fast progressive Strukturen bei ultrabrutaler Ausführung. Parallel gibt es aber auch erstmals neuartige Powerballaden wie "Don't Go" oder "It Never Ends". Nur die sperrige, unorganische Produktion steht diesem Super-Album etwas auf den Füßen.

Ur-Lärm Anfangs war dabei absolut nicht abzusehen, welches Potenzial in der Band schlummerte. Die 2004 erstmals beim englischen Minilabel "Thirty Days Of Night" veröffentlichte Debüt-EP "This Is What the Edge of Your Seat Was Made For" bietet wüstes Geprügel von milchbärtigen Wichten inklusive der damals angesagten wirren Emo-Breaks und einem kreischkrawalligen Oli-Gebrüll. Mit dem ersten Album "Count Your Blessings" wollte die Band dann 2006 offenkundig das bis dato härteste Album der Welt abliefern und verschob die Genre-Grenzen mit Todesblei-Einflüssen zum sogenannten Deathcore. Songstrukturen gibt es im Berserker-Geballer keine, bestenfalls Vollgas-Texturen mit eingestreuten Gefrickelmetzeleien. Dennoch: Eigensinn und Energie sind beeindruckend, erst recht angesichts der schulkindhaften Bandmitglieder.