Die böse Fee stiehlt allen die Show

"Dornröschen" hat im Annaberger Theater mehr zu bieten als die allbekannte Geschichte - eine Hexenküche inklusive.

Von Uta Trinks

erschienen am 14.11.2016



Annaberg-Buchholz. Alles da, was dieses Märchen der Brüder Grimm braucht: goldene Teller, von denen es einen zu wenig gibt, eine Fee, die vergnatzt ist, weil sie zur Taufe der Prinzessin erst ein-, dann aber gleich wieder ausgeladen wird, ein Spinnrad, an dessen Spindel sich die Tochter des Königs 15 Jahre später stechen wird, eine Rosenhecke, die in den Himmel wächst, einen Prinzen, der sie bezwingt - und der innige Kuss eines glücklichen Paares. Mit dem Stück "Dornröschen" sorgt das Theater Annaberg-Buchholz für traditionelle Vorweihnachtsunterhaltung. Zur Premiere am Sonntag jedenfalls zeigte sich das Publikum begeistert.

Gleich der erste Blick in den Zuschauerraum weckt Erinnerungen an eine Märchensammlung, die - gefühlt - in jedem ostdeutschen Haushalt zum festen Inventar gehörte und es vielleicht immer noch ist. Ausstatter Peter Gross hat sich für Bühnenzeichnungen entschieden, die an den genialen Berliner Illustrator Werner Klemke denken lassen. Im Zentrum des Theatervorhangs prangt jene Sonne, die gleich am Anfang des Buchklassikers zu finden ist. Streng klassisch freilich geht es in der Inszenierung von Andreas Ingenhaag dann doch nicht zu. Die Vorlage für die jüngste Produktion des Eduard-von-Winterstein-Theaters stammt von dem 2003 verstorbenen Robert Strauß, der Ende der 90er-Jahre Oberspielleiter des Schauspiels am Hause war. Und der peppte die bekannte Geschichte der Königstochter, die aus Rache der zurückgewiesenen Fee samt Hofstaat in einen 100-jährigen Schlaf versetzt wird, mit anderweitigen märchenhaften Anleihen auf. So ermöglicht der dramaturgische Ausbau eine große Inszenierung und hält jede Menge Möglichkeiten bereit, jenseits der überlieferten Handlung für Spannung und Lacher zu sorgen. Ein Rollentausch, bei dem der rettende Prinz zum Küchenjungen und dieser zum Prinzen wird, bietet ebenso Gelegenheiten zu amüsanten Verwechslungen und Klamauk wie das erweiterte Eigenleben, das die verschmähte Fee führen darf. Gleichwohl alle Darsteller - die meisten in doppelter Rollenbesetzung - bestens aufgelegt sind und ihre Figuren liebevoll sowie witzig zeichnen, avanciert Gisa Kümmerling als böser Charakter zum eigentlichen Star des Stücks. Ihre Fee, in Wahrheit eine fiese Hexe, braut in ihrer Küche mit allerlei Budenzauber eklige Tränke, was die jungen Zuschauer zu Iiiii-Rufen animiert, und wenn die garstige Alte mit ihrem feuerzischenden Zauberstab hantiert, kommt schon mal die Frage auf: "Wie macht'n die das?" Ein bisschen Staunem und Grusel dürfen sein in einer Märcheninszenierung - denn am Ende wird alles gut.

Nächste Aufführungen am Dienstag, 10 Uhr, Mittwoch, 15 Uhr. Kartentelefon: 03733/ 1407131.

www.winterstein-theater.de