Die ewigen Geschichten von Gut und BÃ¶se

Die ewigen Geschichten von Gut und Böse

Heute vor 125 Jahren starb der "Moby Dick"-Autor Herman Melville

Von Klaus Walther

erschienen am 28.09.2016



New York. Auch wer von Herman Melville nichts gelesen hat, er hat vielleicht den großen Erfolgsfilm von John Huston "Moby Dick" gesehen, der 1956, also vor sechzig Jahren, ins Kino kam. Gregory Peck als Kapitän Ahab, nicht unumstritten als Darsteller, aber doch eine grandiose Erzählung dieser Jagd auf den weißen Wal. Und der Vater dieses Romans war der amerikanische Schriftsteller Herman Melville, geboren am 1. August 1819 in New York, gestorben ebendort am 28. September 1891.

Doch schon ehe er "Moby Dick" 1851 publizierte - zu seinen Lebzeiten wurden nur 3000 Exemplare verkauft -, hatte er einige Bücher veröffentlicht, in denen er seine Erlebnisse aus seiner Seefahrerzeit verarbeitete: 1846 "Taipi", 1847 "Omu" und 1850 "Weißjacke oder Die Welt auf einem Kriegsschiff". Erst nach seinem Tod 1924 wurde im Nachlass die Geschichte "Vortoppmann Billy Budd" gefunden und herausgegeben. Benjamin Britten nahm den Stoff für eine gleichnamige Oper, die 1951 Premiere hatte. Und eben diese Geschichte erregte viel später das Interesse und die begeisterte Würdigung durch Thomas Mann: "Melville's ,Billy Budd' ist wirklich eine der schönsten Erzählungen der Welt ... Wie schön ist das, wie ergreifend - meisterhaft, heiter-ernst, männlich-rein, unerbittlich und zugleich poetisch versöhnend."

Ist das nicht ein wenig des Lobes zu viel, diese Hommage des großen Autors, der eben auch ein großer Leser war? Wenn man denn einige der Bücher des amerikanischen Erzählers gelesen hat, wird man sehen, dass Thomas Mann die Originalität von Melvilles Gesamtwerk sehr genau charakterisiert hat. Ob wir uns nun an Kapitän Ahab erinnern oder was wir in der tragischen Geschichte zwischen dem Schurken Claggart und Billy Budd erleben - es ist die alte große Geschichte von Gut und Böse, von dem Sieg der Gerechtigkeit über das Unrecht. Wie es in "Billy Budd" von Kapitän Vere vor Claggarts Leichnam gesagt wird: "Geschlagen durch einen Engel Gottes! Und doch muss der Engel gehängt werden".

Wer einmal nach Amerika kommt, kann sich vielleicht die Reise nach Pittsfield in Massachusetts leisten, um die Schreibwelt des Autors kennenzulernen. Hier steht das alte Bauernhaus "Arrowhead" (Pfeilspitze), in dem er zwischen 1850 und 1863 lebte und schrieb. Hier traf er sich mit seinem Freund und Kollegen Nathaniel Hawthorne, der in der Nähe lebte. Freilich, Melville konnte nicht von seinen Büchern leben, für "Moby Dick" bekam er lebenslang nur 550 Dollar. So ging er als Zollbeamter nach New York, wo er seine letzten Jahre verbrachte. Doch wer ihn heute liest, wird Thomas Mann zustimmen: "Diese Angelsachsen wissen zu erzählen - mit einer Sicherheit, einer Drastik und Unsentimentalität, die sehr wohl Raum zur Rührung lässt, einer Kunst zu fesseln, die meine ganze Bewunderung erregt ..."

Lesetipps Melvilles Bücher sind in mehreren Ausgaben lieferbar, z. B. "Moby Dick" in der Neuübersetzung von Matthias Jendis und "Billy Budd" in dem Band "Die großen Erzählungen" in der Übersetzung von Michael Walter und Daniel Göske, beides Hanser Verlag.