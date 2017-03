Die große Mühe für die Kleinkunst

Mit ihren Puppentheatertagen begeistern die Gelenauer Marionettenspiele seit Jahren große und kleine Besucher. Für nicht wenige Kinder ist es die erste Begegnung mit dieser Kunstform.

Von Martina Brandenburg

erschienen am 08.03.2017



Gelenau. "Ich hatte schon Vorstellungen, da haben die Kinder vor der Puppenbühne gefragt, welcher Film jetzt kommt." - Wolfgang Lasch, seit mehr als 40 Jahren Clown, Puppenspieler und Komödiant, weiß nur zu gut, dass nicht alle Kinder mit der Kunst des Marionettenspiels etwas anzufangen wissen. Umso mehr freut sich der Potsdamer, dass es in Gelenau eine kleine Familienbühne gibt, die diese Kleinkunst über das eigene Kellertheater hinaus mit großer Mühe am Leben erhält. Seit nunmehr elf Jahren organisieren Helga und Frank Hübner mit Tochter, Sohn und Schwiegersohn die Gelenauer Puppentheatertage, bei denen sie in Kindertagesstätten, Grund-, Ober- und Förderschulen sowie im Volkshaus des Ortes rund zwei Dutzend Veranstaltungen anbieten. Knapp 2000 Zuschauer ziehen sie mittlerweile damit jährlich an.

Auch in diesem Jahr treten die Künstler in elf Orten des Erzgebirges sowie in Mittelsachsen auf - mit Handpuppen, Marionetten, in offener Spielweise, bei der die Schauspieler mit ihren Puppen interagieren, sowie mit Überkopfpuppen. Und nicht immer geht es dabei nur um Unterhaltung. Mit Goethes "Faust" wird einmal mehr ein Stück ergänzend zum Unterricht angeboten. "In den Schulen kommen viele Kinder erstmals mit dem Puppenspiel in Berührung", hat Frank Hübner festgestellt. Und er hat seine eigene Theorie, warum das so ist: "Kinder werden von nicht wenigen Eltern als kleine Erwachsene behandelt, da passt Puppentheater nicht dazu." Die Veranstaltungen im Gelenauer Kellertheater besuchen mehr Großeltern mit den Enkeln, als Eltern mit ihren Kindern.

Doch auch wenn die Kunst des Marionettenspiels alt ist, so sei sie doch auf keinen Fall altmodisch, stellten die Besucher mehr oder weniger erstaunt fest. Dass vor allem das Interesse Erwachsener an dieser Art Unterhaltung zunimmt, registrieren Helga und Frank Hübner mit Begeisterung - und entsprechender Reaktion: Zu den sieben Kinder- und vier Erwachsenenstücken ist im vergangenen Jahr mit dem "Eingebildeten Kranken" von Molière ein weiterer Programmhöhepunkt für "große" Besucher hinzugekommen.

Veranstaltungen im Volkshaus Gelenau

Freitag, 20 Uhr (Einlass ab 18 Uhr): "Märchenhaft" - Zwerg Nase und andere Geschichten, gespielt und gesungen vom Coswiger Puppenspieler und Liedermacher Volkmar Funke.

Samstag, 16 Uhr: "Die kluge Bauerntochter" mit dem Figurentheater Karla Wintermann; 20 Uhr (Einlass ab 18 Uhr): Der große Theaterabend "Ein bunter Pott Porree" mit den Banzkow-Brüdern, Figurentheater Ernst Heiter, Arnold Böswetter, Rüdiger Kochlowski, Kasperspieler Laschi und Fräulein Gabeljauch.

Sonntag, 10 Uhr: "Hase und Igel" mit dem Erfreulichen Theater Erfurt; 16 Uhr: Locci und Frøken Fredl - Clownerie für die ganze Familie.