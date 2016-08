Die helle Seite des Mars

Früher sandten Trompeter Befehle übers Schlachtfeld. Heute kann Militärmusik dagegen Menschen verschiedener Nationen einander wieder näher bringen, wie das Edinburgh Military Tattoo zeigt, bei dem sogar David Bowie vom Roten Planeten grüßt.

Von Eva-Marie Hommel

erschienen am 23.08.2016



Edinburgh. Sommer 1914. Frankreich zieht in den Krieg. Mittendrin der junge Anthime und seine Kumpels. Nach tagelangen Märschen die erste Schlacht. Geschosse, Schrapnells, Granatsplitter fliegen ihnen um die Ohren. Die Männer werfen sich in die Straßengräben. Nur das Orchester der Kompanie, das bleibt aufrecht mitten auf der Straße stehen. Intoniert stolz die Marseillaise. Bis ein Instrument nach dem anderen ausfällt, hinweggefegt von Gewehrkugeln.

Die Szene aus Jean Echenots Roman "14" demonstriert, dass Militärmusik schon vor 100 Jahren ihren militärischen Sinn längst verloren hatte. Ein archaisch anmutendes Überbleibsel einer Zeit, als Krieg darin bestand, dass sich die Heere versammelten, einander gegenüber stellten, die eigenen Reihen geschlossen und die Gegner beeindruckt werden sollten. Signale über die Schlachtfelder trompeten, das kannten schon die alten Römer. Undenkbar dieser Tage. Wer aus dem Hinterhalt attackiert, Guerilla-Armeen ausrüstet und undercover Länder okkupiert, der lässt vorher nicht die Nationalhymne anstimmen. Die Beschallung des Vietcong mit Wagners "Ritt der Walküren" während des US-amerikanischen Hubschrauber-Angriffs gibt es auch nur in Hollywood ("Apocalypse Now"). Und die Zeiten, in der der Tagesablauf der Soldaten musikalisch angezeigt wurde - Stichwort Zapfenstreich - scheinen sowieso vorüber.

Anders als das Rittertum ist Militärmusik trotzdem nicht ausgestorben. Sie hat eine andere Bedeutung. Sie ist heute, zumindest in der westlichen Welt, eine Art Werbung für Armeen. Die saubere Kriegsführung, sie beginnt mit Swing, Jazz, Marsch. Und: Vom perfekt choreografierten Marsch ist es nicht mehr weit zum rituellen Tanz. So kann Militärmusik sogar Nationen einander näherbringen. Wie nirgendwo sonst lässt sich letzteres alljährlich in Schottlands Hauptstadt beobachten, beim Royal Edinburgh Military Tattoo, einer Veranstaltung der Superlative. Seit dem 5. August läuft das Festival in diesem Jahr, es endet am Samstag: Die perfekte Show mit mehr als 1000 Mitwirkenden, perfekt in Szene gesetzt vor der nicht minder perfekten Kulisse des in diesem Jahr erstmals gleichzeitig als gigantische Projektionsfläche genutzten Edinburgh Castle lockt alljährlich 220.000 Besucher an. Seit 17 Jahren schon sind alle Konzerte, die jeweils mehr als drei Wochen lang allabendlich wiederholt werden, ausverkauft.

Die Gäste, sie kommen nicht nur aus ganz Großbritannien, sie kommen aus Australien, Neuseeland, den USA, aus Frankreich, Belgien, der Schweiz, Skandinavien. Und aus Deutschland. Sie sehen eine Show, in der sie lernen, dass nicht nur die Regimenter der Königlich schottischen und englischen Garden eigene Orchester unterhalten, sondern selbst so exotisch wirkende Armeen wie die von Nepal und Jordanien. In letzterem spielt übrigens wie bei den Schotten auch der Dudelsack eine große Rolle.

Das Publikum erlebt ein gut gelauntes Happening, das teilweise ganz unmilitärisch daherkommt. Auch wenn, wie der Programm-Chef David Allfrey wissen lässt, die Show so aufgebaut ist, dass sie die Geschichte der Militärmusik aufzeigt. So erinnern schottische wie englische Musiker, eindrucksvoll visualisiert an der Festungsmauer, an große Schlachten ihrer Geschichte. Bei der insbesondere die traditionellen "Drums and Pipes", also Trommeln und Dudelsack, ein Gefühl der entschlossen und feierlich aufmarschierenden Schotten vor der Schlacht vermitteln. Nicht umsonst hatten die siegreichen Engländer im 18. Jahrhundert nach dem letzten ernsthaften militärischen Versuch ihrer nördlichen Nachbarn, die britische Krone für das schottische Haus Stuart zu gewinnen, das Spielen des Dudelsacks bei Androhung der Todesstrafe verboten. Doch neben den militärischen Elementen zeigt das Royal Edinburgh Military Tattoo längst eine andere Seite. Eine, bei der Band und Chor der US-Truppen in Europa mit R'n'B-Stücken wie "Minnie the Moocher" oder Aretha Franklins "Think" den afroamerikanischen Wurzeln der US-Musik Tribut zollen. Bei dem sich auch die Neuseeländische Armee-Band (Neuseeland hat übrigens wirklich eine Armee, eine, die im Ersten Weltkrieg viele Tote zu beklagen hatte) vor der Maori-Kultur verneigt. Und um das berühmte Thema aus "Herr der Ringe" nicht herumkommt.

Und am eindrucksvollsten wirkt das Military Tattoo nicht bei der leeren Kutsche der Queen, die aus Gratulation zum 90. Geburtstag der Regentin einmal die Esplanade umrunden darf. Also die Kutsche. Sondern so richtig zu Herzen geht das Konzert bei dem Gruß, der dem zum Jahreswechsel verstorbenen englischen Superstar David Bowie gewidmet ist. Vor dem androgynen Typ, dem genauen Gegenteil aller männlich-militärischen Härte, zieht das Festival den Hut. Entsprechend seiner Kunstfigur Major Tom sendet Bowie seinen Gruß nicht von einem Schlachtfeld nach Edinburgh, sondern mit dem Titel "Life on Mars" ganz einfach vom Roten Planeten.