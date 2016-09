Die nicht verklÃ¤rte Heimat

Die nicht verklärte Heimat

Stefan "Sterni" Mösch, der Mitbegründer der einst populären Erzgebirgsfolkband De Krippelkiefern, legt mit Freunden eine neue Platte vor und knüpft fast nahtlos an alte Qualitäten an.

Von Matthias Zwarg

29.09.2016



Chemnitz. "Ich brauch nicht nur mein bisschen Frieden, ich will Frieden auf der Welt." Der Anspruch, den Sterni und Freunde mit ihrer neuen, ersten gemeinsamen Platte verfolgen, wird schon in den ersten Zeilen und Takten deutlich. Stefan "Sterni" Mösch singt das ganz unpathetisch. Seine Mitmusiker zupfen dazu feinsinnig auf der Gitarre, bearbeiten unaufgeregt ein paar Trommeln, lassen sich vom Klavierspiel tragen. Eine einzige Zeile, die den Unterschied zu dem "bisschen Frieden" ausmacht, den volkstümelnde Musik ansonsten besingt und die nahtlos anknüpft an die schaurig-schönen Lebensläufe, die es vor Jahren von den Krippelkiefern zu hören gab.

Stefan Mösch, der für die neue CD "Waldes Rausch" fast alle Texte und Melodien beisteuerte, hört und sieht genau hin. Für ihn ist Heimat nicht ein zu verklärendes Objekt, sondern Teil eines aktiven, sich einmischenden Lebens. Der Sänger, Komponist und Philosoph aus Schwarzenberg, der später in Berlin ein Erzgebirgisches Konsulat gründete, jetzt in Chemnitz lebt, kennt und liebt seine Heimat, ihre Menschen und ihre Sprache. Im Detail hat die Platte einige Schwächen: Es ist ein bisschen zu oft und manchmal zu plakativ von der "Lumperei an der Macht" und von der "draackschen Politik" die Rede. Manchmal versucht Mösch sich an stimmlich-düsterer Dramatik, die den guten Texten eher etwas nimmt als gibt. Manchmal versinkt die reale und realistische Trauer über geplatzte und gestohlene Lebensträume in Selbstmitleid und Kitsch ("Wenn ich mal gestorben worden bin"). Aber insgesamt malen Sterni und Freunde in ihren zwölf Liedern ein wunderbar stimmiges Bild des heutigen Erzgebirges in kräftigen und keineswegs nur dunklen Farben: Es beginnt mit einer Hymne auf Bescheidenheit und Nachhaltigkeit, "Wos ich brauch", über eine "Heimat, die mich leben lässt ... Arzgebirg, wie wärst du schie!" Erzählt Klatsch- und Tratschgeschichten wie die von der Feuerwehr, die auf drastische Weise Bausünden der Vergangenheit behebt. Singt dem Erzgebirgsheiligen Anton Günther ein Versöhnungslied, das ihn aus der Vereinnahmung der Neonazis retten soll. Am besten sind Sterni und Freunde, wenn sie unverfroren und frech über die Errungenschaften der schönen alten und neuen Welt herziehen, die im Erzgebirge nur zu gut bekannt sind. In der "Ein-Euro-Fufftsch-Hymne" singt ein ganzer Chor von schief nach schräg über die Sinnlosigkeit mancher Arbeitszwangsmaßnahmen für die "faulen Bossn", denn "e bissel Strof muss scho mal sei wagn dar Drhaamrumsitzerei", wobei der "Nutzn klaa, dr Schodn gruß" sei. Oder wenn sie aus dem Wörtchen "Naja" eine Hymne auf den Opportunismus singen: "Naja, das ist nun einmal so / naja, da kann man nichts dran machen / naja, nun gebt endlich Ruh / haben ja auch sonst nicht viel zu lachen". Es endet mit einem Lied über einen missglückten Ausflug "in die Pilze".

De Krippelkiefern mit ihrem melancholisch-verspielten, exzellent arrangierten Erzgebirgsfolk standen hörbar Pate bei Sterni und Freunden: Sie waren nicht nur die beste Alternative zu allen volkstümelnd-musikantenstadelnden Erzgebirgsgruppen, sondern wollten auch eine richtig gute Band werden. Sie scheiterten wohl an eigenen Ansprüchen und an zu vielen Ansichten über die Entwicklung der Kapelle. Bei Sterni und Freunden steht, wie der Name schon sagt, Stefan Mösch mit seinen musikalischen und Textideen zwar im Vordergrund, es gelingt ihm aber, die wunderbaren Instrumentalisten - zum Kern der Band gehören Michael Schönfelder (Klavier, Klarinette, Akkordeon und alles mögliche), "Trommel"-Bert Baldauf und Gitarrist Michael Burgold - zu einem wohlklingenden Kollektiv zu formen, das mühelos zwischen Folkrock, Blues und auch ein bisschen Klezmer und Balkan changiert. Dieser Freundschaft ist ein langes Leben zu wünschen.