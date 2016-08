Diskurs und Verweigerung

Eine Ausstellung im Berliner Martin-Gropius-Bau vereint erstmals kritische Kunst der DDR ab 1976 in vielen Farben und Formen. Abseits der bekannten Staatsmaler entsteht so ein imposantes, wenn auch unvollständiges Mosaik des Nonkonformen.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 23.08.2016



Berlin. Das Leben in der DDR war grau und eng - wie die Schwarzweiß-Fotos von Harald Hauswald und die berührenden Fotos von Christiane Eisler aus dem Jugendwerkhof Crimmitschau. Das Leben in der DDR war aber auch wild und bunt - so bunt wie der "Kaspar" des gebürtigen Zwickauers Hartwig Ebersbach. Die DDR war ein Gefängnis, in dem schließlich auch die bewaffneten Wächter aufmarschierten wie in Peter Grafs "Spaziergang im Regen" aus dem Jahr 1989. Die DDR war tot und lebendig mit all ihren gebotenen Nischen - wie in den Fotos von Sven Marquardt zu sehen.

Alle diese Sichten aus einem untergegangenen Land und auf ein untergegangenes Land vereint die Ausstellung "Gegenstimmen: Kunst in der DDR 1976-1989" im Berliner Martin-Gropius-Bau. Veranstaltet von der Deutschen Gesellschaft, kuratiert von Eugen Blume und Christoph Tannert, zeigt die Ausstellung einen sehenswerten, opulenten Querschnitt oppositioneller, nicht-staatstragender Kunst, vor allem seit dem Jahr der Ausbürgerung von Wolf Biermann.

Die Palette reicht von der mutigen Dokumentation unerwünschter Realitäten, Absurditäten und Missverhältnisse über die sich teilweise ins Unverständliche flüchtende Verweigerung bis zu offener Rebellion. Auch von der offiziellen DDR-Kulturpolitik verbotene, behinderte oder ignorierte Kunstformen wie die Schreibmaschinengrafiken von Ruth Wolf-Rehfeldt fehlen nicht. Ein Foto etwa von Sibylle Bergemann, das Nina und Eva-Maria Hagen, die damalige Lebensgefährtin von Wolf Biermann zeigt, ein anderes von Ute Mahler, auf dem ein einheitsgrau uniformierter Mann einen toten Schwan hinter einen Drahtzaun schleppt, wurde ebenso als Gegenstimme wahrgenommen wie die absurd-brachialen Selbstverstümmelungsperformances der Berliner "Autoperforationsartisten" oder ein leises Sepia-Aquarell von Martin Hoffmann, das schlicht "Die Mauer" in ihrem sprachlosen Schrecken zeigt.

Ein Vorzug der Ausstellung ist auch ihr Nachteil - es fehlen einige der "üblichen Verdächtigen" wie etwa die Künstler der Clara-Mosch-Gruppe oder auch Künstler, die die DDR eher von links kritisierten. Dafür finden sich viele sonst eher wenig berücksichtigte Gegenstimmen - sodass sich ein vielfarbiges, gleichwohl aber auch unvollständiges Bild der alternativen und Gegenkultur in der DDR ergibt. Das ist den Kuratoren durchaus bewusst und nicht vorzuwerfen.

In diesem Bild dominieren die lauten, wilden, grellen, aufmüpfigen Farben - weniger die nach- und bedenklichen Stimmen, die Grübler und die Vorsichtigen. Es geht eher um das Überleben in und den Ausbruch aus drückenden Verhältnissen als um deren Umbruch. Was hier unter dem Begriff "Gegenstimmen" subsummiert wird, waren oft eher "Stimmen", die gehört werden wollten. Schön auch, dass die Ausstellung sich nicht allein auf malerische und grafische Gegenstimmen beschränkt, sondern in großem Maße auch Fotos, Performances, Musik und beginnende multimediale Kunstformen einbezieht. So sind etwa verrauschte Punk-Mitschnitte und seltene Aufnahmen der Chemnitzer Band Kartoffelschälmaschine zu hören. Wie Künstler aus dem Raum Chemnitz überhaupt einen gewichtigen Platz in der Ausstellung einnehmen, obwohl sie insgesamt etwas Berlin-lastig ist. Klaus Hähner-Springmühls wildes, expressives Chaos, der "Platz an der Sonne", der eher wie ein Misthaufen erscheint, fehlen ebenso wenig wie die Fotos von Körperfragmenten, vom "unfertigen" Menschen, des Zwickauers Thomas Florschuetz oder die angstvolle Hoffnungsskizze "Zurück in die Zukunft" von Wolfram Adalbert Scheffler.

Angesichts vieler Namen, die heute - in einem Kunstbetrieb, in dem alles möglich, aber wenig wirklich existenziell wichtig ist - kaum noch geläufig sind, macht die Ausstellung auch schmerzlich bewusst, dass künstlerischer Mut, bescheidene Konsequenz und stille Aufrichtigkeit in den Jahren der DDR später nur selten gewürdigt und schon gar nicht mit anhaltendem Interesse belohnt wurden - vom Honorieren ganz zu schweigen. Darauf kam es den Künstlern sicher oft auch gar nicht an, wie die in dem umfangreichen Katalog enthaltenen Selbstauskünfte bezeugen, aber dies wirft dennoch ein bezeichnendes Bild darauf, wie nachlässig diejenigen, die sich 1989 schnell als "ein Volk" verstanden, mit denen umgegangen sind, die den Boden für die tatsächlichen Veränderungen in der DDR bereitet haben, indem sie über die gelebte künstlerische Freiheit einen Ausblick in die Möglichkeit wirklicher gesellschaftlicher Freiheit gewährt und offengehalten haben - womit nicht die Freiheit des Marktes gemeint war. Am schönsten hat dieses trotzige Dagegenhalten vielleicht Oskar Manigk in der Notiz zu seinen "vielen" Gemälden beschrieben: Die Bilder " ... haben sich untergehakt und eine sperrige Kette gebildet, so als wäre da etwas zu verteidigen gewesen. Was vielleicht ja auch so war." Und was ganz sicher noch immer so ist.

Die Ausstellung "Gegenstimmen: Kunst in der DDR 1976-1989" ist noch bis 26. September im Berliner Martin-Gropius-Bau zu sehen. Geöffnet ist mittwochs bis montags von 10 bis 19 Uhr.