Dolomiten-Feuer im Vogtland

Urlaubsgefühle in den voll besetzten Rängen des Parktheaters Plauen: Die Kastelruther Spatzen begeisterten mit ihrem "Südtiroler Sommerfest".

Von Thomas Voigt

erschienen am 28.08.2016



Plauen. In der Volksmusikszene gelten sie als die musikalischen Gipfelstürmer der Dolomiten. Am Freitagabend machten die Kastelruther Spatzen auf ihrer Tour zum "Südtiroler Sommerfest" im Plauener Parktheater Station.

Auf ihre Fans können sich die "Spatzen" immer noch verlassen. Die sieben preisgekrönten Herren aus den Südtiroler Alpen spielten im Open-Air-Gelände des Plauener Parktheaters vor voll besetzten Rängen. Von dieser Kulisse inspiriert, brauchten die Musiker nicht lange, um ihr berühmtes Dolomiten-Feuer zu entfachen. Die Formation um Frontmann Norbert Rier zelebrierte große Heimatgefühle. Seit über 30 Jahren sind die Musiker damit sehr erfolgreich. Rier nennt diese Bodenständigkeit "Therapie für die Seele". Und der Erfolg gibt den Tirolern recht.

Auf der großen LED-Wand tauchten Felsformationen, Gipfel-Kreuze, Berghütten und natürlich auch die Kastelruther selbst auf. Die Kultband vom Schlern-Massiv weiß, wie man Heimat in die Welt transportiert. Visuelle Eindrücke aus der Urlaubsregion verschmolzen mit der Musik. "Die Sonne scheint für alle" ist der Titel des aktuellen Albums. Eigentlich sollte es schon im Frühjahr dieses Jahres für die Fangemeinde erhältlich sein. Am 16. September wird das neue "Spatzen"-Werk nun endlich im Handel erscheinen. Das Publikum im Plauener Stadtpark bekam schon mal einige Kostproben serviert. Aber auch bekannte Lieder wie "Die Rose von Südtirol" und "Zärtliche Sterne" wurden von den zum Teil weit angereisten Besuchern genüsslich aufgesogen. Zwischendurch überreichten die Fans immer wieder Blumen und kleine Geschenke.

Sabine Keßler und Grit Müller klatschten und schunkelten in einer der vordersten Reihen mit. Die Frauen aus Apolda machten in ihren schmucken Dirndln viel her. Sie waren schon bei etlichen Konzerten der Volksmusikstars dabei. Das große "Spatzen"-Fest im Oktober wollen sie sich nicht entgehen lassen. "Wir haben unsere Karten schon reserviert." Die Freundinnen aus dem Weimarer Land gehören zur großen Familie der "Spatzen"-Fans. "Südtirol ist unsere zweite Heimat." Schon mehrmals verbrachten sie dort ihren Urlaub. Mit ihren Idolen waren sie sogar schon auf Kreuzfahrt. "Das sind ganz normale Leute", versicherten sie.

Vor der Pause hallte ein knackiges Tiroler Medley durchs Parktheater. Kurze Zeit später bildete sich vor dem Fanartikel-Shop eine Menschentraube. Die Alpen-Musiker mischten sich munter unters Volk und schrieben fleißig Autogramme.

Als die mehrmaligen Echo-Gewinner am Freitagabend die letzte Zugabe anstimmen, standen die glühendsten Verehrer der Musikanten längst vor der Bühne. Im Finale klatschten und sangen die meisten im Stehen mit.

Das nächste Konzert der Kastelruther Spatzen in der Region geht am 22. Oktober in der Zwickauer Stadthalle über die Bühne. Karten gibt es in allen "Freie Presse"-Shops in Ihrer Nähe.

