Dramatiker Kurt Drawert erhÃ¤lt Lessing-Preis

Dramatiker Kurt Drawert erhält Lessing-Preis

erschienen am 10.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Der Dichter, Dramatiker und Erzähler Kurt Drawert erhält den mit 13 000 Euro dotierten Lessingpreis des Freistaates Sachsen 2017. Mit der Auszeichnung würdigt das Land Menschen, die sich dem Schaffen des Gelehrten Gotthold Ephraim Lessing verpflichtet fühlen, wie das Kunstministerium am Montag in Dresden mitteilte. In seinen Texten frage Drawert in aufklärerischer Haltung nach der Zerstörbarkeit des Individuums, heißt es unter anderem in der Begründung der Jury.

Drawert wurde 1956 in Hennigsdorf (Brandenburg) geboren, studierte am Literaturinstitut in Leipzig und lebt heute als freier Autor in Darmstadt (Hessen). Dort leitet er seit 2004 das Zentrum für junge Literatur. Vor allem für seine Lyrik wurde er laut Ministerium bereits mehrfach ausgezeichnet. Der Preis soll am 21. Januar 2017 in Kamenz (Landkreis Bautzen) während der 51. Lessingtage verliehen werden. Lessing wurde 1729 in Kamenz geboren.

Der nach ihm benannte Preis wird seit 1993 alle zwei Jahre vom Freistaat Sachsen verliehen. 2015 erhielt die Reporterin Carolin Emcke die Auszeichnung.