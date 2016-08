Drei Jungen aus Sachsen deuten die heutige Welt

Christoph Scheurings Roman "Zeichen der Zeit" ist ein Brückenschlag

Von Klaus Walther

erschienen am 31.08.2016



Dresden. Sachsen, so scheint es oft, wird im Literarischen vor allem wegen seines Dialekts beachtet. Dabei wäre gut und gern eine sächsische Literaturgeschichte möglich. Der Pole Józef Ignacy Kraszewski hat gegen Ende des 19. Jahrhunderts die wohl ersten historischen Romane aus hiesigen Gefilden geschrieben, und sie wurden Bestseller: "Gräfin Cosel", "Aus dem Siebenjährigen Krieg" oder "Brühl". Und Eberhard Görner hat mit seinen Büchern diese Erkundung fortgesetzt, erfolgreich vor allem "Ein Himmel aus Stein", der Lebensroman des Frauenkirchen-Erbauers George Bähr.

Nun hat der Journalist Christoph Scheuring in seinem Roman "Zeichen der Zeit" den Versuch unternommen, sächsische Geschichte nicht allein mit großen Namen zu besetzen, sondern in drei ganz unterschiedlichen Lebensläufen sichtbar zu machen - und in ihnen auch ein Stück bisher verkannter Welt zwischen Elbe und Erzgebirge.

Sachsen um 1830 ist der Zeithintergrund, der diese Ereignisse nicht nur trägt, sondern der sie hervorbringt. Aus dem Land zwischen Bergen und Wäldern wächst eine Landschaft der Maschinen und Fabriken. Lokomotiven und Maschinen kommen aus Chemnitz, textile Gewebe aus dem Vogtland, und in Leipzig dominiert der Markt, die Messe. Im Zwickauer Revier bricht man Steinkohle, die Köhler brennen im Erzgebirge Holzkohle. Aber noch nistet die Armut in den Bergdörfern, man kann es in den "Erzgebirgischen Dorfgeschichten" des Karl May lesen. Diese Zeit des Widerspruchs, der Armut und des Aufbruchs schildert der Autor in den Geschichten von drei Jungen, die sich in Dresden treffen, befreunden und auf unterschiedliche Weise den Erfolg, eine Zukunft suchen.

Da ist Ferdinand Adolph Lange, der Name hat historischen Klang, und man weiß, dass mit ihm die Uhrenmanufaktur im erzgebirgischen Glashütte begann, er wird es auch am weitesten bringen. Hungernd und frierend kommt Jakob Schindler in die Geschichte, und er begegnet Adam Globig, der ihn vom Bergbau erzählt. Und dieser Adam, das Waisenkind, hat in der Lateinschule des Ehrenfried Walter gehört, wie sich die Welt bewegt. Aber sein Lehrer, der sich gegen Unterdrückung und Armut wehrt, wird verschwinden, in die Festung Königstein, wohin man in Sachsen die Aufrührer brachte.

Nun muss Adam allein seinen Weg finden: Er findet auch Jakob, dem er hilft, Hunger und Kälte zu überstehen. Und der nun zeigt, was er mit Holz anfangen kann. Aber ehe die beiden Jungen die Feuer der Köhler und Peche erreichen, wird es Frühjahr werden. Da sind wir wieder bei dem Jungen namens Lange, der sagt: "Ich bin nur ein Junge, der Uhrmacher werden will." So bewegen sich die Geschichten durch die Jahre nach dem Sieg über Napoleon. Aufbruch und Armut, Hoffnung und Niedergang; die Schicksale der Drei sind so etwas wie Beispiele für die "Zeichen der Zeit", wie der Autor seinen Roman genannt hat.

Freilich, das Buch hat seine Probleme, das Historisch-Konkrete verliert sich oft in den Einzelheiten von Episoden, die weniger Geschichten erzählen als Lehren anbieten - doch dafür gelingt es dem Roman aus scheinbar ferner sächsischer Geschichte, nachvollziehbare Botschaften in unsere heutige Welt zu senden.

Das Buch Christoph Scheuring: "Zeichen der Zeit", Hoffmann & Campe, 392 Seiten kosten 22 Euro.