Dresdens Alte Meister: Großartige Schenkung aus New York

erschienen am 21.11.2016



Dresden (dpa) - Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) haben ein bedeutendes Werk des Barockmalers Francesco Trevisani (1656-1746) aus New Yorker Privatbesitz erhalten. Die 75 mal 136 Zentimeter große Ölstudie zu dem Gemälde «Der Bethlehemitische Kindermord», das zu den Dresdner Kriegsverlusten zählt, wurde am Montag in der Gemäldegalerie Alte Meister gehängt. SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann sprach von einer «großartigen» Schenkung. Das Werk sei das einzige Zeugnis, das das Originalbild als Ganzes malerisch überliefert. Die Eigentümer hatten das «Modelo» 2001 aus dem Kunsthandel erworben. «Das Thema ist tragisch wie die Zerstörung des Meisterwerkes und eine Erinnerung an die schrecklichen menschlichen Konsequenzen des Krieges», sagte Darcy Bradbury, eine der zehn Stifter.