Dresdner Filmemacher gewinnt Leipziger Videowettbewerb

erschienen am 15.12.2016



Leipzig (dpa/sn) - Der Dresdner Filmemacher Patrick Schwarz hat den 1. Platz bei einem Videowettbewerb in Leipzig gewonnen. Damit verbunden ist die Vergabe eines Auftrags für die Kampagne «So geht sächsisch» im Wert von 10 000 Euro, wie die Leipziger Tourismus und Marketing GmbH (LTM) am Donnerstag mitteilte. Der 27-Jährige drehte einen Kurzfilm zum Thema Friedliche Revolution.

Der zweite Preisträger ist der 19-jährige Australier Tim Eddy. Mit seinem dreiminütigen Video zur Leipziger Industriekultur überzeugte er die Jury. Er bekommt einen Folgeauftrag im Wert von 5000 Euro von der LTM. Ebenfalls für die LTM kann der Osnabrücker Filmemacher Christian Langenhan für 2500 Euro einen Videospot drehen. Sein Beitrag zum Thema Kulinarik kam auf den dritten Rang.

Die Gewinnerclips werden laut LTM auf Messen und bei Standortpräsentationen, im Online-Marketing und den sozialen Netzwerken eingesetzt, um Leipzig als Metropole für Musik- und Kulturbegeisterte, Messebesucher, Familien und junge Reisende zu präsentieren.