Dresdner Palast-Revolte

Schwer was los in der Landeshauptstadt: Ein Intendant beschwert sich über grabenkämpfende Lokalpolitiker. Und ein Chefdirigent kündigt seinen Abschied an. Geht es wirklich nur ums Geld?

Von Tino Moritz

erschienen am 08.12.2016



Dresden. Gleich an drei Abenden hintereinander will Roland Kaiser Anfang Mai 2017 seine Schlager in Begleitung der Dresdner Philharmonie in klassischem Gewand präsentieren. Für den selben Monat sind das London Philharmonic Orchestra sowie Max Raabe und sein Palastorchester gebucht. Im November kommt dann erst Konstantin Wecker, später gastieren Karat.

Die Auswahl zeigt, dass es tatsächlich jenen angekündigten "vielfältigen Gesamtspielplan" zu geben scheint, der aus dem Dresdner Kulturpalast nach knapp fünfjährigem Umbau ab 28. April ein "Haus für alle" machen soll - also für "die Dresdnerinnen und Dresdner und ihre internationalen Gäste", wie es - unter Auslassung des Zuschauerpotenzials im Rest der Republik - im Bespielungskonzept heißt. Das hatte der Stadtrat mit 64 von 69 Stimmen verabschiedet, es gab gerade mal zwei Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. Aber das ist zehn Wochen her.

Danach schien sich Dresden selbst aus dem Rennen nehmen und alles dafür tun zu wollen, sich den Neuanfang mit dem "Kulti" zu vermasseln. Vor zwei Wochen nämlich verabschiedete der Stadtrat den Doppelhaushalt für die nächsten beiden Jahre - und löste im Nachgang heftige Reaktionen aus. Zwei feste Kulturgrößen und "Aushängeschilder" der Landeshauptstadt, die Philharmonie und die Musikfestspiele, sollten demnach zusammen etwa eine Million Euro weniger bekommen als ihnen zunächst von der Stadtverwaltung in Aussicht gestellt worden war. Was in beiden Fällen mit dem Kulturpalast zu tun hat.

Der 1969 eröffnete Bau, seinerzeit einer der wichtigsten der DDR, steht seit 2008 unter Denkmalschutz und wird seit 2012 für knapp 90 Millionen Euro - sieben Millionen Euro mehr als ursprünglich geplant - umgebaut. Das Sanierungskonzept war durchaus umstritten - statt des Mehrzwecksaals mit 2400 Plätzen gibt es nur noch einen Konzertsaal für 1800 Zuschauer, die rings um das Orchester Platz nehmen können. Inzwischen dürften aber auch bei den Traditionalisten unter den Skeptikern die Vorbehalte verschwunden sein -schließlich bleibt die äußerliche Hülle mitsamt dem 300 Quadratmeter großen "Weg der Roten Fahne" erhalten, der noch dazu von Kunststudenten restauriert wurde.

Zudem soll der neue Konzertsaal eine hervorragende Akustik haben - von der in erster Linie die Dresdner Philharmonie profitiert. Aber ihr Chefdirigent seit 2011, Michael Sanderling, kündigte am Wochenende nach der Stadtratsentscheidung seinen Abschied aus Dresden an - aus Protest gegen die "signifikante und verantwortungslose Beschneidung der künstlerischen Arbeit der Philharmonie per sofort", wie er Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) - und parallel gleich noch die Presse - wissen ließ. Nur aus Verantwortung gegenüber Musikern und Publikum verzichte er auf einen sofortigen Rücktritt, sei aber eben "nach Ablauf meines jetzigen Vertrages im Sommer 2019 zu keiner Verlängerung bereit".

Die folgenden Solidaradressen reichten vom Vorwurf einer "Anti-Kulturpolitik" (Deutscher Musikrat) bis zum Verlust der "Spielfähigkeit" der Philharmonie (Deutsche Orchestervereinigung). Dabei steigt deren Jahresetat von bislang 14 immer noch auf über 18 Millionen Euro - trotz der von der rot-grün-roten Stadtratsmehrheit zugunsten der freien Kulturszene umgeschichteten 250.000 Euro pro Jahr. Geld, das die Philharmonie ja durch Sponsoren eintreiben könnte, wie es hieß.

Nun zeichnet sich indes eine andere Lösung ab, die vom Stadtrat nächste Woche verabschiedet werden dürfte - eine erhöhte Kalkulation der Einnahmen durch den Kulturpalast, weil die Nachfrage von Konzertveranstaltern derzeit recht hoch sein soll. Und auch die Streichung von jährlich 300.000 Euro für die Musikfestspiele kann wohl abgewendet werden: Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) will dafür unter anderem auf eine Straßensanierung verzichten. Festspielintendant Jan Vogler hatte sich über die "Grabenkämpfe" zwischen Stadtratsmehrheit und Rathauschef beklagt und auf eine frühere Zusage der Kulturbürgermeisterin verwiesen. Mit den 300.000 Euro soll Vogler mindestens sechs Konzerte großer Künstler außerhalb der Festspiele im Kulturpalast finanzieren. Und der Cellist kennt eine Menge Hochkaräter.