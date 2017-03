Dresdner Philharmonie: In Interimszeit Besucherzuwachs

erschienen am 03.03.2017



Dresden (dpa/sn) - Die Dresdner Philharmonie hat trotz schwieriger Bedingungen ohne eigene Spielstätte die Besucherzahlen in den vergangenen Jahren erhöhen können. 2016 kamen gut 141 500 Gäste zu den Konzerten des städtischen Orchesters, das sind reichlich 1600 mehr als im Vorjahr und über 10 000 mehr als im Jahr 2014, teilte Intendantin Frauke Roth am Freitag mit. Die Auslastung stieg im gleichen Zeitraum von 75 auf 87 Prozent. Da der angestammte Saal im Kulturpalast noch bis Ende April nicht zur Verfügung steht, tourt die Philharmonie sei fünf Jahren durch die eigene Stadt. Das Orchester hat die Zeit nach eigener Darstellung unbeschadet überstanden.