Dresdner Sinfoniker begleiten Tillich auf Reise

erschienen am 07.09.2016



Dresden/Havanna (dpa/sn) - Die Dresdner Sinfoniker begleiten Bundesratspräsident Stanislaw Tillich (CDU) auf einer Reise nach Mexiko und Kuba. Ein Kammermusikensemble des international besetzten Orchesters gibt dabei sechs Konzerte in Mexico City, Santiago de Querétaro und Havanna, teilten die Sinfoniker am Mittwoch mit. Dabei werden Stücke von Enrico Chapela, Kurt Weill, Carlos Santana, Frank Zappa, Gabriel Pérez und Rolf Zielke aufgeführt. Zugleich kommt es zur musikalischen Begegnung mit dem mexikanischen Saxofonquartett Cuarteto Nuevo de Saxofón MX und dem Percussion-Trio von Ruy López-Nussa aus Havanna. Tillich weilt vom 10. bis 18. September in beiden Ländern.