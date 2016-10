Dresdner Zwinger: Neue Musik zur Zeitumstellung

erschienen am 29.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Zum Ende der Sommerzeit kommt in der Nacht zum Sonntag (Beginn 1.23 Uhr) das berühmte Glockenspiel im Dresdner Zwinger kurz aus dem Takt. Der Künstler Florian Dombois nutzt die gewonnene Stunde für sein Projekt Inverse. Zum 100. Jubiläum der Einführung der Sommerzeit in Deutschland will er damit - gefördert von der Stadt und der staatlichen Schlösserverwaltung - ein jährliches Ritual begründen. Dabei soll das ungewöhnliche Instrument jeweils von einem Dresdner Organisten bespielt werden - mit einem Auftragswerk Neuer Musik eines Komponisten aus einem europäischen Nachbarland. Den Anfang macht Saskia Bladt mit einem zehnminütigen Werk, das von einem Musikstudenten auf dem Carillon aus Meissener Porzellan gespielt wird.