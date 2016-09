DÃ¼sterer Thriller von Tom Ford in Venedig

In der Lagunenstadt reisen immer mehr Prominente an: Amy Adams und Jeremy Renner genauso wie Michael Fassbender und Alicia Vikander. Ein Deutscher ist im venezianischen Wettbewerb ebenfalls dabei. weiterlesen

Intimes Drama in 3D: Wim Wenders beim Filmfest Venedig

Los Angeles (dpa) - Jessica Chastain (39,«Der Marsianer») stößt zu Jake Gyllenhaal (35,«Southpaw») in der geplanten Spieleverfilmung «Tom Clancy's The ... weiterlesen

Jessica Chastain in Spieleverfilmung

Nach einer Vorlage von Peter Handke zeigt Wim Wenders seinen neuen Film in Venedig. Ein Interview zur Premiere am Donnerstagabend. weiterlesen

Wim Wenders in Venedig: 3D als neue Filmsprache

Filmfest Venedig startet: «La La Land» mit strahlender Emma Stone

Terroranschläge und das schwere Erdbeben in Italien hinterlassen auch beim Filmfest in der Lagunenstadt Venedig ihre Spuren. Doch gerade deswegen ist der Eröffnungsfilm eine so gute Wahl. weiterlesen