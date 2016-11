Duft der Fremde

erschienen am 30.11.2016



Der Geruch von Weihnacht öffnet unsere Herzen und lässt traditionell an Heimat denken. Dabei dürfte es kaum etwas geben, das so multikulturell ist wie der berühmte Adventsduft und -geschmack: Die Gewürze und Räucherstoffe, die das Fest erst festlich machen, bilden ein globales Buket - das vom heimischen Tannengeruch nur abgerundet wird.