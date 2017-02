ESC 2017: Isabella Levina Lueen singt für Deutschland in Kiew

erschienen am 09.02.2017



Köln. Sieg auf ganzer Linie im Vorausscheid für den Eurovision Song Contest (ESC): Die in Chemnitz aufgewachsene Isabella Levina Lueen vertritt Deutschland beim europäischen Gesangswettbewerb am 13. Mai in Kiew.

Die 25-Jährige setzte sich am Donnerstagabend in Köln bei der Publikumsabstimmung in den ersten drei Runden gegen vier weitere Mitbewerber durch und wird die Bundesrepublik mit dem Song "Perfect Life" vertreten. Das Lied siegte im finalen Zuschauervoting gegen die zweite Alternative "Wildfire". Die amerikanischen Songschreiber Lindy Robbins, Lindsey Ray und Dave Bassett zeichnen sich für "Perfect Life" verantwortlich und verhalfen bereits Stars wie David Guetta oder Jason Derulo zu Hits.

Das Votum kam per Telefonvoting zustande. Schon im Studio in Köln hatte das Publikum Levina, wie sie sich als Künstlerin nennt, stehend applaudiert. Die Sängerin hatte von Anfang an die Favoritenrolle inne und sorgte auch bei der Jury - Lena Meyer-Landrut, Tim Bendzko und Florian Silbereisen - für Begeisterung. Durch die Sendung führte die bestens aufgelegte Kultmoderatorin Barbara Schöneberger unter dem ironischen Motto "Let's make the Vorentscheid great again". Die drei Eurovisions-Siegerinnen Nicole, Conchita und Ruslana sangen ein ungewöhnliches ESC-Medley und auch der Chemnitzer Matthias Schweighöfer hatte als Pausenact einen Auftritt mit dem Song "Superman und seine Frau" von seinem ersten Album "Lachen, weinen, tanzen". Nun wird Levina am 13. Mai in der ukrainischen Hauptstadt also ins Rennen um die europäische Gesangskrone gehen, nachdem sowohl Jamie-Lee Kriewitz im vergangenen Jahr als auch Ann-Sophie vor zwei Jahren jeweils auf dem letzten Platz gelandet waren. Dorthin begleitet wird sie von Bürger Lars Dietrich, der als "ESC-Pate" fungiert und sie beim Interview- und Probenmarathon unterstützen wird. Bleibt zu hoffen, dass das Ergebnis diesmal besser ausfällt.