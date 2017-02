ESC 2017: Weil die Fischer nicht will

Kein Star oder Sternchen will Deutschland mehr vertreten: Beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest treten am Donnerstag fünf weitgehend unbekannte Musiker an. Die Chance auf Neustart?

Von Johanna Eisner

erschienen am 07.02.2017



Köln. Der Eurovision Song Contest (ESC) findet dieses Jahr in Kiew statt, nachdem sich die Krim-Tatarin Jamala 2016 mit esoterischer Elektrofolklore in die Herzen der Zuschauer sang. Viele Kommentatoren sahen in der Entscheidung einen politischen Fingerzeig - Richtung Russland. Aber ob es wirklich an derlei Erwägungen lag, dass "Voice of Germany"-Gewinnerin Jamie Lee auf dem letzten Platz landete? Als politischer Strafzettel für Merkels unbeliebte Flüchtlingspolitik?

Das klingt mächtig nach Ausrede: Im Jahr zuvor holte Ann-Sophie immerhin ebenfalls null Punkte, Elaiza landeten 2014 auf Platz 18, Cascada zuvor auf dem 21. Bekannte deutsche Künstler von Unheilig bis zur europaweit beliebten Metalband Avantasia waren da bereits im Vorausscheid gescheitert. Als Schlager noch groß war und der Song Contest noch Grand Prix hieß, rankte Deutschland regelmäßig unter den ersten zehn. Jetzt trägt der Schlager ein grell glitzerndes Pop-Gewand, und Deutschland passt nicht mehr so recht rein.

Der letzte erfolgreiche Beitrag kam von Roman Lob, der 2012 in Baku Achter wurde - allerdings war er ein Zögling von Stefan Raab. Alles, was der mittlerweile von der Bildfläche verschwundene Entertainer diesbezüglich anfasste, wurde gefühlt zu Grand-Prix-Gold. Zumindest landeten seine Schützlinge immer unter den ersten zehn, Lena wurde 2010 sogar erste.

Warum nicht Helene Fischer schicken? Deutschlands größter Schlagerstar kann singen, tanzen und viel Show - und damit alles, was beim ESC gefragt ist. Doch Künstler dieser Kategorie haben ihre Karriere gern vollumfänglich im Griff, und die Gefahr, den mühsam aufgebauten Ruf ohne Not zu ramponieren, ist groß: Am Ende steht man ja doch mit der Goldenen Ananas in der Hand neben einer vollbärtig jubelnden Sängerin aus Österreich oder einer krude kostümierten Rabaukenband aus Finnland.

Der NDR setzt 2017 wieder auf Talent und Understatement. Das wirkt mutig, ist aber stur - beschreitet man doch lediglich den alten Weg weiter. Junge Talente werden so verheizt, wie die 2015er-Deutschland-Kandidatin Ann-Sophie beklagt: Der letzte Platz bleibt so im Gedächtnis wie der erste. Doch die Chance ist zu verlockend: Wenn die dreistündige Show in Köln über die Bühne geht, werden fünf Kandidaten auftreten, die quasi niemand kennt. Die Teilnehmer müssen sich einer Jury stellen - Lena-Meyer-Landrut, Florian Silbereisen und Tim Bendzko beurteilen, die Zuschauer sieben Runde um Runde aus. Gesungen werden neben Coverversionen die Wettbewerbsstücke "Perfect Life" und "Wildfire". Wie diese Schöpfungen eines "internationalen Songwriter-Teams" (NDR) klingen, ist noch geheim.

Dabei ist auch Isabella Lueen. Geboren in Bonn, lebt die Gesangsstudentin heute in Berlin und in London. Ihre Musikkarriere aber begann aber in Chemnitz, wo sie aufwuchs: "An der Grundschule habe ich im Chor gesungen. Meine Chorleiterin, die auch meine Klassenleiterin war, hat etwas Besonderes aus meiner Stimme herausgehört und mir Gesangsunterricht empfohlen." Den nahm sie dann an der städtischen Musikschule. Mit neun Jahren sang Levina, so ihr Künstlername, beim Musical "Drei Wünsche frei", gewann später den ersten Platz bei "Jugend musiziert" - und damit auch ein Stipendium. Für den ESC bewarb sie sich, wie etwa 2000 andere auch, mit einem YouTube-Link. Es folgte das erste Vorsingen, dann Probeaufnahmen in Köln. Am Ende waren nur noch fünf übrig, die die beiden Songs lernen durften. Levina begreift die Show vor allem als Chance: "Man tritt live im Fernsehen auf und erreicht dabei ein ganz anderes Publikum, als bei kleinen Konzerten in Clubs. Teil dieses riesigen Events sein, das dort auf die Beine gestellt wird. Also das ist schon ziemlich cool."

Der Ausscheid

Die ARD überträgt den ESC-Vorausscheid am Donnerstag ab 20.15 Uhr live. Moderatorin ist Barbara Schöneberger.