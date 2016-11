Ein Band der Sympathie

Die Galerie Borssenanger zeigt mit der Ausstellung "Feinkunst Krüger" frische junge Kunst aus Hamburg, die dem aktuellen Geist der Chemnitzer Szene verblüffend nahekommt.

Von Lea Becker

erschienen am 07.11.2016



Chemnitz. West und Ost, Reich und Arm, Küste und, nun ja, Gebirge: Hamburg und Chemnitz könnten in vielen Belangen kaum weiter auseinanderliegen, als bereits die 500 Kilometer Luftlinie andeuten. Künstlerisch kommen sich beide Städte zurzeit aber zum zweiten Mal sehr nah - und offenbaren dabei durchaus eine Art Brüderschaft im kreativen Geist: Der Hamburger Galerist Ralf Krüger präsentiert in der Chemnitzer Galerie Borssenanger mit der große Schau "Feinkunst Krüger - 25 Spezialitäten aus Hamburg", wie gut das dortige Schaffen in die hiesige Kunstlandschaft passt - sei es in Sachen eigenwilliger Humor, frischer Blick oder feinsinniger Geist.

Bewusst verzichtet die Ausstellung auf einen roten Faden. So stehen sich viele verschiedene Stile, Materialien und Arbeitsweisen gegenüber. Was die 25 gezeigten Künstler - darunter Jim Avignon, Thorsten Passfeld und Fred Stonehouse - verbindet, ist nur ihr Kontakt zu Ralf Krüger. Der betreibt seine "Feinkunst"-Galerie seit 1998, ist fester Bestandteil der Hamburger Kunstszene und gilt als früher Förderer vieler Künstler aus der Hansestadt, die es heute teils zu weltweitem Erfolg gebracht haben. So legt die Ausstellung einen Fokus auf junge Kunst aus Hamburg - und ist damit auch gewissermaßen die Retourkutsche für eine freche Idee vom Mai 2012: Damals hatte der Chemnitzer Künstler Jan Kummer anlässlich einer eigenen Ausstellung in Hamburg die Präsentation etlicher Kulturschaffender seiner Heimatstadt im Schanzenviertel eingefädelt: Er brachte etwa Filmemacher und ein paar einschlägig bekannte Bands ans Elbufer. Unter anderem trat damals Kraftklub als "Die Kosmonauten" bei einem Geheimkonzert auf - der Name wurde später für das beliebte gleichnamige Chemnitzer Festival übernommen. Als Kummer und sein Galerist Jahre später mit der Hamburger Galerie "Feinkunst Krüger" in Kontakt kamen, wurde der aktuelle Gegenbesuch initiiert.

Gleich am Eingang der Schau hängen sich nun neuere Werke von Klaus Waschk und Dieter Glasmacher gegenüber. Jahrzehntelang unterrichteten beide an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, kurz HAW, in Hamburg. Waschk lehrte Zeichnen, Glasmacher Malerei. Viele in der Ausstellung vertretene Künstler wurden von einem der beiden ausgebildet. Einer von Glasmachers erfolgreichsten Schülern ist Till Gerhard. Seine Bilder wurden bereits in der Londoner Saatchi Gallery und mehrfach in der Hamburger Kunsthalle gezeigt. Die erste Einzelausstellung allerdings hatte Gerhard bei "Feinkunst Krüger". In Chemnitz ist er mit einem Großformat namens "Brotherhood" vertreten. Mit weichem Pinselstrich sind darauf drei Männer porträtiert, die mit ihren vollen Bärten und wallenden Mähnen der Hippie-Kultur der 60er-Jahre ebenso entsprungen sein könnten wie einem angesagten Café im Hamburger Schanzenviertel.

Ebenfalls ambivalent stimmungsvoll sind die Tierbilder von Heiko Müller. Auch er ist Absolvent der HAW und stellt mittlerweile weltweit aus. Auf insgesamt vier Bildern widmet sich Müller bei Borssenanger der heimischen Fauna. Ein kleiner Vogel etwa ist zu sehen, ein Schoßhund und ein Fuchs - allesamt gemalt in Öl und im Stile der Alten Meister vor dunkler Kulisse inszeniert. Wie Gerhard spielt auch Müller mit Erwartungen, Sehgewohnheiten und kunsthistorischem Vorwissen.

Wäre der Rundgang durch die Schau ein Hamburger Stadtspaziergang, fände man Gerhard und Müller wohl in Eppendorf, beim bildungsbürgerlichen Establishment. Im Schanzenviertel, dem Hipster-Bezirk, würde man eher Stefan Marx begegnen. Hier trifft Kunst auf Kommerz - das allerdings im denkbar sympathischsten Sinne. Tief verwurzelt in der DIY- und Skateboard-Szene, entwirft Marx bereits seit seiner Jugend T-Shirts. Heute gestaltet er Plattencover und in Kooperation mit dem angesagten Label Cleptomanicx auch Skateboards und Streetwear. "I'm sorry" oder "Run from the Pigs, the Fuzz, the Cops, the Heat" und steht auf seinen beiden großformatigen Tuschezeichnungen, Keith Haring evozierend.

Und der Rotlichtbezirk? Derben Kiez-Humor à la St. Pauli liefern die Arbeiten von Patrick Sellmann. Zwei kleine, quietschbunte Holzskulpturen mit den schönen Titeln "Ducklovers" und "Turtlelovers": Auf den Rücken einer Schildkröte und einer Ente vergnügen sich kleine, nackte Holzmenschen in nicht eben jugendfreien Positionen miteinander. Das mag keine weltbewegende Kunst sein, ein unterhaltsamer Blickfang ist es allemal. Witzig auch die Bilder des Hamburger Künstlers 4000. Der thematisierte St. Pauli in einem großen Teil seines Gesamtwerks, ist in dieser Ausstellung allerdings mit seinen "Richter to go"-Werken präsent: Im Format 30 mal 24 Zentimeter imitiert er die großformatigen Bilder Gerhard Richters, die bei Auktionen gern mehrstellige Millionensummen erzielen. 4000 seiner Kleinformate verscherbelt er zum Sonderpreis: 175 Euro pro Stück. Das ist nicht nur ein gelungener Scherz, sondern auch durchaus kritischer Kommentar zum Kunstmarkt. Und ein Promi-Bild der Schau hat zu guter Letzt Rudi Kargus beigesteuert: Der ehemalige HSV-Torhüter und legendäre "Elfmetertöter", der 1996 bei Markus Lüperz lernte, ist seit vielen Jahren Maler bei "Feinkunst Krüger".

Die Ausstellung "Feinkunst Krüger - 25 Spezialitäten aus Hamburg" ist noch bis zum 3. Dezember in der Galerie Borssenanger zu sehen. Im Rahmen der Ausstellung spielt Jim Avignon als Neongin am 1. Dezember im Atomino. borssenanger.de