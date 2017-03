Ein Griff ins Getriebe

PR-Aktion, Betrug oder ein schonungslos kritischer Blick ins Räderwerk der TV-Branche? Aus dem Gag mit dem falschen Ryan Gosling auf einer Bühne ist ein Stück Fernsehgeschichte geworden.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 08.03.2017



Hamburg. Hätte er in seiner Dankesrede nicht die Namen Joko und Klaas erwähnt, manch ein Zuschauer hätte den Auftritt von Ludwig Lehner wohl nur als weiteren misslungenen Einfall der Regie für eine ohnehin schon absurde Veranstaltung abgehakt. Während der Galaveranstaltung zur Verleihung des deutschen Film- und Fernsehpreises "Goldene Kamera" hatten zuvor die Schauspieler Anette Frier und Matthias Matschke der Ehrung für die beste Schauspielerin (Lisa Wagner) und den besten Schauspieler (Wotan Wilke Möhring) jegliche Würde genommen, indem sie einen wilden Tanz aufführten. Auch die Ehrung für das Lebenswerk von Dieter Thomas Heck wurde dank eines Schlager-Medleys mit schlechtem Playback und noch schlechteren Lied-Umtextungen zu einem Fremdschäm-Feuerwerk.

Und so wunderte es den Zuschauer, und ganz offensichtlich auch Moderator Steven Gätjen, nicht wirklich, als nicht der angekündigte Hollywood-Star Ryan Gosling auf die Bühne kam, sondern jemand, der ihm ein wenig ähnlich sieht: Der Koch Ludwig Lehner aus München. Geschickt wurde er von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, den Machern und Moderatoren der TV-Sendung "Circus Halligalli". In ihrer jüngsten Show klärten sie nun auf, wie sie diesen Streich durchführen und der gesamten TV-Branche mal eben einen Spiegel vorhalten konnten, in den keiner der Beteiligten gern blicken möchte.

Denn allein die Tatsache, dass der Oscar-prämierte Film "La La Land" nur deshalb eine "Goldene Kamera" erhielt, weil der vermeintliche Chef der vermeintlichen Künstleragentur von Ryan Gosling darauf bestand, dass sein Star nur dann auftritt, wenn er auch einen Preis erhält, lässt die gesamte Preisverleihung zu einer Farce werden. Die Funke Mediengruppe als Veranstalter der Gala macht daraus nicht einmal einen Hehl. Man habe Gosling tatsächlich auszeichnen wollen, sagte ein Sprecher. Der Star habe nur keine Zeit gehabt. Dann aber kam das Angebot der vermeintlichen Künstleragentur. Da der Preis für den besten internationalen Schauspieler aber an Colin Farrell vergeben war, entschied man sich kurzerhand, "La la Land" als besten internationalen Film auszuzeichnen.

Doch der Streich, als den Heufer-Umlauf und Winterscheidt ihre Aktion bezeichnen, wirft noch viel mehr Fragen auf. Einige davon beantworten die Veranstalter der Gala selbst. Insider-Wissen habe dazu geführt, dass der Schwindel gelingen konnte. So war dien Fernseh-Machern zum Beispiel bekannt, dass einige Hollywood-Stars ihre eigenen Sicherheitsleute mitbringen und mitunter nicht angesprochen werden wollen. Doch zum Insider-Wissen gehört auch, dass die Macher deutscher Preisverleihungen offensichtlich nur dann die von ihnen so heiß begehrten internationalen Stars auf die Bühne bekommen, wenn die gerade auf Promo-Tour für ihr neues Album (Ed Sheeran) sind oder zufällig Zeit haben. Auch das wurde im "Making of" des Streiches so deutlich offenbart wie nie zuvor.

Die Veranstalter der "Goldenen Kamera" haben mittlerweile angekündigt, ihr Sicherheitskonzept zu überdenken. Gute Idee, denn man mag sich kaum ausmalen, was passiert wäre, hätte hinter all den professionellen Vorbereitungen nicht das Redaktionsteam einer Fernsehsendung gesteckt, sondern Menschen voller krimineller Energie mit ganz anderen Interessen.

Eine weitere gute Idee wäre es aber, wenn sich eine ganze Branche überdenkt. Denn während "Titanic"-Chefredakteur Bernd Fritz durch seine Schummelei mit der berühmten Buntstift-Wette bei "Wetten, dass..." im Jahr 1988 nur aufgezeigt hat, wie leicht Fernsehmacher und -zuschauer zu manipulieren sind, haben Heufer-Umlauf und Winterscheidt mit ihrer Aktion einen hochinteressanten Blick ins Räderwerk der TV-Show-Branche geliefert. Ob nun gewollt oder nicht. Denn in erster Linie war der falsche Gosling eine PR-Aktion für die eigene Sendung, die am Dienstag mit 11,4 Prozent Zielgruppen-Marktanteil die besten Werte der Show seit August vergangenen Jahres erzielte. So wie das "Titanic"-Heft mit der Geschichte zur Buntstift-Wette das bestverkaufte aller Zeiten war.