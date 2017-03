Ein Jude, ein Araber und ein Konzertsaal

In Berlins historischer Mitte, unweit der Museumsinsel, eröffnet heute ein neuer Konzertsaal. Hier sollen künftig Israelis und Palästinenser friedlich miteinander musizieren.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 03.03.2017



Berlin. Der Bau liegt etwas eingepfercht hinter der Staatsoper Unter den Linden und der Berliner St. Hedwigs-Kathedrale. Das ist wenig verwunderlich, denn der neue Pierre-Boulez-Saal, der heute Abend mit einem dreistündigen Konzert feierlich eröffnet wird, ist in einem ehemaligen Magazingebäude untergebracht, in dem einst Kulissen der Staatsoper lagerten. Nun haben sich an diesem Ort der argentinisch-israelische Star-Dirigent Daniel Barenboim und sein Freund, der inzwischen verstorbene, amerikanisch-palästinensische Literaturwissenschaftler Edward Said, einen gemeinsamen Traum erfüllt: einen Konzertsaal, in dem junge Araber und Juden den Nahost-Konflikt hinter sich lassen und gemeinsam Musik machen.

Es ist in erster Linie ein künstlerisches Projekt, aber eines mit klarer politischer Botschaft. Denn es geht um Versöhnung. Vorläufer ist das 1999 von Barenboim und Said in Weimar gegründete "West-Eastern Divan Orchestra", das erstmals Israelis und Palästinenser auf musikalische Weise zusammenbrachte. Das Berliner Projekt geht weiter. Denn der neue Saal ist Teil der Barenboim-Said-Akademie, die als Ausbildungsstätte für 90 Stipendiaten dient. Im vergangene Herbst hat der Lehrbetrieb für den ersten Jahrgang begonnen. Unterrichtet wird nicht nur Musik, sondern auch Geschichte, Philosophie, Politik und Religion.

Auf insgesamt 6500 Quadratmetern gibt es neben dem Konzertsaal 21 Proberäume, ein Auditorium, Büros und eine Bibliothek. Rund 33,7 Millionen Euro kostete das gesamte Prestige-Projekt, das nun tatsächlich wie geplant nach vierjähriger Bauzeit und ohne nachträgliche Kostenexplosion übergeben wird. Das ist heutzutage eher nicht die Regel. Zwei Drittel der Baukosten übernahm der Bund, der Rest stammt von Sponsoren und Spendern.

Während bei der Außenhülle des Konzertsaals die historisierenden, denkmalgeschützten Fassaden nach Entwürfen des DDR-Architekten Richard Paulick aus den Fünfzigerjahren erhalten und restauriert wurden, setzt das Innere auf moderne Formgebung. So konnte Barenboim für die Raumgestaltung den namhaften US-Architekten Frank Gehry gewinnen, zu dessen bekanntesten Bauten das Guggenheim-Museum in Bilbao zählt. Gehry stellte seine Dienste kostenlos zur Verfügung, ebenso wie der weltweit renommierte japanische Akustiker Yasuhisa Toyota, der zuletzt in der neuen Hamburger Elbphilharmonie für den guten Ton sorgte.

Die ovale Konzerthalle ist nach dem 2016 verstorbenen französischen Komponisten Pierre Boulez benannt und bietet Platz für bis zu 682 Zuschauer auf zwei Ebenen, welche die Musiker wie in einer Arena umgeben. Die Tannenholz-Vertäfelung an Wänden und Decken ist leicht gewellt, um die Akustik zu verbessern. Fenster mit dreifacher Verglasung sorgen dafür, dass der Großstadtlärm draußen bleibt.

Zur Eröffnung in Anwesenheit von Bundespräsident Joachim Gauck dirigiert Barenboim Stücke von Pierre Boulez, Wolfgang Amadeus Mozart und Alban Berg. In Zukunft soll das Programm dann programmatischer werden und neben klassischem westlichen Repertoire auch arabische und persische Kompositionen bieten.