Ein Mann, eine Gitarre

10.000 Konzertbesucher feierten in Erfurt Bryan Adams. Es war der einzige Auftritt des kanadischen Sängers in Ostdeutschland in diesem Jahr. Und eines wurde schnell deutlich: Der 57-Jährige hat zwar musikalisch alles erreicht, doch Ruhe will er nicht.

Von grit Strietzel

erschienen am 06.02.2017



Erfurt. Mit dem Erfolg bei Musikern ist das so eine Sache. Sie wollen ihn unbedingt. Doch stellt er sich ein, dann werden manchmal Songs geboren, deren Rhythmus nie stirbt und dem Sänger ewig anhaftet, egal wann der erste Ton erklingt. "Summer of 69" ist so ein Hit. 1984 veröffentlicht und zunächst nur mäßig vom Publikum geliebt, gehört das Lied zu den populärsten Stücken von Bryan Adams. Als die ersten Takte in der ausverkauften Messe Erfurt am Samstagabend erklangen, sangen 100 Prozent der Konzertbesucher mit. Niemand konnte sich dem Rhythmus entziehen.

Bryan Adams hat viele solcher Ohrwürmer in seiner fast 40-jährigen Musikkarriere geschrieben. "Everything I do - I do it for you", "Please forgive me", "Here I am" oder "Heaven" sind unsterbliche Schmacht-Balladen, bei denen sich die Zuhörer aneinanderschmiegen und vergessen, dass die Welt da draußen manchmal ganz schön anstrengend sein kann. Aus dieser Krux hat es Bryan Adams immer schwer, wenn er ein neues Album auf den Markt bringt und versucht, musikalisch neue Wege zu gehen. Denn ein Hit ist wie ein Lieblingsgericht - geschmackliche Veränderungen sind keine Option!

Nach sieben Jahren liegt nun das 13. Studioalbum mit eigenen Songs von Bryan Adams in den Läden. Der Titel "Get up" lässt erahnen, es geht um was Neues. "Steh auf, steh auf, es ist ein ganz neuer Tag" heißt es im namensgebenden Song "Get up". Das klingt nach Motivation. Vielleicht will es sich der 57-Jährige noch mal selbst beweisen, vielleicht will er seinen Fans auch sagen: Lasst euch nicht hängen. Wie auch immer, den 10.000 Besuchern in Erfurt hat es gefallen. Arme hoch, klatschen, mitsingen, mittanzen - eine mehr als zweistündige Party machte diesen Samstagabend zu einem Höhepunkt.

Unter den 13 neuen Songs sind auch einige, die das Zeug zum Ohrwurm haben. "You belong to me" ist schöner Rockabilly, bei dem niemand still sitzen kann. Das schwarz-weiße Video, in welchem Adams von einer tanzenden Muse umgarnt wird, unterstreicht den Stil der 50er-Jahre. "Ich spiele heute alte Songs, sehr alte Songs und neue Songs", beschreibt Bryan Adams an diesem Abend sein Repertoire. Und die Mischung kommt an. Nach jeder Ballade folgt etwas Rockiges, nach einem neuen Lied kommt ein altes. Dabei beweist der 57-Jährige nicht nur einmal, dass er eigentlich die Bühne allein füllen kann. Wenn er im Lichtkegel mit umgehängter Gitarre "Heat of the night" zeitweise a-cappella singt, dann denkt man an Johnny Cash: weißes Hemd, schwarzes Sakko, das Haar zur Seite gestylt - ein Mann, eine Gitarre.

Bryan Adams kommt dieses Jahr noch dreimal nach (West-)Deutschland zu Open-Air-Konzerten. Lange sind die Zeiten vorbei, als der kanadische Superstar auch der hiesigen Region Besuche abstattete. 1996 spielte er im Chemnitzer Sportforum, 2003 in der neuen Arena. Auch in Zwickau war er schon - 2001.

Also fahren die Fans zu ihm. Die Auto-Kennzeichen vor der Erfurter Messe beweisen es. "Dangeschööön" hauchte Adams seinen Fans zu - angesichts des nicht enden wollenden Beifalls. Star-Allüren hat er nicht, die Bühne gehört ihm und er gehört dem Publikum an diesem Abend. Wenn er singt, dann entsteht jener Zauber, der ihn über 65 Millionen Tonträger verkaufen ließ. Seine Stimme ist kräftig, ein bisschen Reibeisen, phasenweise auch ganz klar. Und wenn Adams seinen Hit "Heaven" anstimmt, dann ist der Himmel einfach nur da.

Service

Open-Air ist Bryan Adams vom 4. bis 6. August in Würzburg, Offenburg und Mönchengladbach zu erleben. Tickets für die Konzerte gibt es in allen Geschäftsstellen der "Freien Presse".