Ein Sack voller LÃ¶cher

Ein Sack voller Löcher

Im kommenden Jahr verlässt Claus Peymann das Berliner Ensemble, womit dort eine Ära endet. Das Abschiedsstück hat ihm gleichsam der weltbekannte Künstler, Bühnenbildner und Brecht-Schüler Achim Freyer inszeniert: Sein "Abschlussball" endet mit einer großen Leere.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 28.09.2016



Berlin. Am Anfang ist die Bühne dunkel - wie die Welt der Menschen, bevor ihnen das Feuer und die Wärme zuteil werden. Und dann tanzen sie alle noch einmal - auf dem "Abschlussball" von Achim Freyer im Berliner Ensemble, einem "Lamento in Bildern", wie der Künstler, Bühnenbildner, Regisseur seine Collage genannt hat: Penthesilea, Medea, jener feuerbringende Prometheus, der die Armut der Götter beklagt, Apollon, Hermes, Artemis, der Engel der Verzweiflung, Steak, Bouletten, Wiener Schnitzel - Texte von Aischylos über Goethe, Handke, Kippenberger, Kleist, Sartre bis Wittgenstein. Wegbegleiter des Autors im Geiste und auf der Bühne, Welterklärer, Weltverbesserer - ohne Erfolg.

Dies könnte der Abschiedsgruß Achim Freyers an Claus Peymann, den scheidenden Intendanten des Berliner Ensembles sein, mit dessen Weggang 2017 eine Ära endet - eine Ära von Skandälchen, aber vor allem großartigen Inszenierungen wie "Die heilige Johanna der Schlachthöfe" und "Mutter Courage und ihre Kinder" von Brecht, Shakespeares "Richard III.", und "Dantons Tod" von Georg Büchner. 1988 hatte Peymann gesagt, "meine Träume sind immer noch Kinderträume. Ich erfülle mir ununterbrochen den Traum, dass das Leben ein Märchen ist, in dem das Gute eindeutig gut und das Schlechte schlecht ist, und ich gehe bedingungslos davon aus, dass dieser Traum erlaubt ist ..." Und ein Credo Achim Freyers - 1934 geboren, Meisterschüler von Bertolt Brecht, zunächst Bühnenbildner, 1972 in die Bundesrepublik übergesiedelt, dort noch berühmter durch die Zusammenarbeit mit Mauricio Kagel, Philipp Glass, Robert Wilson, zweifacher Documenta-Teilnehmer - ein Credo Freyers ist: "Botschaften der Künste sind unsere treuesten Weggefährten." Weil sie diesen Kindheitstraum von einer besseren Welt am Leben halten.

Achim Freyers "Abschlussball" ist denn auch nur scheinbar ein Abgesang auf diesen Traum und darauf, dass das Theater ihn hätte retten können. Einem frühen Opernoratorium von Emilio de' Cavalieri hat Freyer die Worte entnommen: Das Leben ist "ein Boot ohne Ruder. Ein dunkles Tal aus Tränen. Ein Sack voller Löcher".

Aus diesen Löchern fließen, tropfen, hüpfen, tanzen, stolpern die Schauspielerinnen und Schauspieler. Mehr Typen als Individuen, auf die, über die, neben und über der Bühne in tausend Masken, Kostümen, mit zahllosen Accessoires vom Plastikpenis bis zum Plüschteddy und mit unzähligen Stühlen, auf und zwischen denen meist keiner sitzt. Manche der Zitate sind kaum verständlich, manche überdeutlich, manchmal spielen sehr alte Sätze auf die neueste Zeit an, in der sich die Welt nicht geändert hat: "Aus Syriens Grenzen entflohn ...", "In nur einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum ... Abgebrannt. Krieg." Ein Witz geht fast unter: "Was vermisst ein Einarmiger in einem Einkaufszentrum am meisten? Einen Second-Hand-Shop." Da gibt's nichts zu lachen. Ein gigantisches Bildertheater, ein Panoptikum an bunten Skizzen und pittoresken Figuren, das im Nichts endet - aber nur dann, wenn es der mitunter sicher etwas ratlose Zuschauer selbst im Nichts enden lässt. Man könnte die Bilder auch im Kopf und im Herzen mit nach Hause nehmen - so, wie Achim Freyer viele Bilder mit nach Hause nahm, sammelte, von Picasso bis zum anonymen Trödelmarktgemälde, die nun alle in seiner Stiftung öffentlich zugänglich sind.

Wie man es von Achim Freyer gewohnt ist, quillt die Bühne über vor Bildern, Spiegeln, Leuchtschriften, Videoeinspielungen. Alles dreht sich, alles ist in Bewegung, und doch ist es der rasende Stillstand, der am Ende in einem eindrucksvollen schwarzen Bild quälend lange, aber immer noch nicht lange genug stehen bleibt - als wollte der Künstler sagen: Das Theater hat es nicht gebracht, wendet euch dem Leben zu. Vielleicht ist das Leben ein Sack voller Löcher - es ist an euch, die Löcher zu stopfen.

