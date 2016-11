Ein grimmiges Märchen

Zwischen Hunger und Hoffnung: "Hänsel und Gretel" behaupten sich im Chemnitzer Figurentheater gegen das Elend.

Von Uta Trinks

erschienen am 21.11.2016



Chemnitz. Eine Feder für die Tochter, einen weißen Kieselstein für den Sohn und eine Blume vom Wegesrand für die Ehefrau: Die Mitbringsel des Vaters, der auf dem fernen Markt versucht hat, Holz zu verkaufen, sind bescheiden. Auch der Erlös seines Geschäftes ist so kläglich, dass die Stiefmutter aus dem Barmen nicht mehr herauskommt. Das bisschen Essen soll für vier Personen reichen? Einen ganzen Monat lang?

"Grimmiges Märchen" heißt die "Hänsel und Gretel"-Inszenierung des Chemnitzer Figurentheaters, die am Samstag ihre Premiere erlebte, im Untertitel - und das trifft es gleich in mehrfacher Hinsicht. Nicht allein, dass hier wieder einmal eine der bekanntesten Geschichten der Brüder Grimm auf die Bühne kommt und die Szenerie so einige schauerliche Momente parat hat - vor allem ist es die Lage im Hause des Holzfällers, die von einer grimmigen Atmosphäre geprägt ist, weil die Not regiert und alles liebevolle Miteinander nahezu unmöglich macht. Allein die Puppengesichter der Familie erzählen schon die halbe Geschichte. Frank Alexander Engel, der für Regie und Ausstattung verantwortlich zeichnet, hält sich in der Bühnenfassung von Andrea Czesienski dicht an das Original des Märchens. Da wird nichts verniedlicht oder geglättet. Das Elend ist hier fast physisch spürbar.

Die Puppenspielerinnen Mona Krueger und Franziska Dittrich stecken in dunkler Kleidung, die sie, wenn sie die Figuren führen, beinahe unsichtbar macht. Ausgesprochen feinfühlig und genau verstehen sie es, in kleinen Bewegungen den Puppen Gedanken und Gefühle zu entlocken. Eine winzige Neigung des Kopfes verrät hier zuweilen mehr als eine lange Textpassage. Dann wieder schlüpfen die beiden Akteurinnen selbst in Rollen des Stücks. Nicht zuletzt nutzen sie grazile Stabmarionetten, um die Handlung voranzutreiben. Dieser Mix der Mittel funktioniert bestens. Eindruckvoll gelingt es in der Inszenierung für Kinder ab fünf Jahren, die verwunschene und auch gefahrvolle Atmosphäre des Waldes zu transportieren, in dem die Eltern aus purer Verzweiflung die Kinder aussetzen. Und natürlich ist die Hexe, die die bald ausgehungerten Geschwister mit ihrem Pfefferkuchenhaus anlockt, ein furchteinflößender Hingucker. Die sehr jungen Zuschauer sind in der Inszenierung hin und wieder wirklich von Grusel ergriffen, folgen aber ansonsten gebannt der Erzählung vom bitteren Alltag und von süßen Essensträumen, vom Zusammenhalt des Bruders und der Schwester, vom Mut Gretels, der bösen Hexe den Garaus zu machen, und nicht zuletzt von der Hoffnung, dass doch noch alles gut werden kann. Es gab viel Beifall für einen wahrhaft märchenhaften Nachmittag.

Nächste Aufführungen von "Hänsel und Gretel" sind am Freitag, Samstag und Sonntag am Figurentheater Chemnitz.