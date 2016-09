Eine AnnÃ¤herung in neun blauen NÃ¤chten

Eine Annäherung in neun blauen Nächten

Sie und Er auf Entdeckungsreise zu einem Wir. Poetisch und grotesk, amüsant und spannend berührt eine kleine, aber feine Inszenierung die Zuschauer am Mittel- sächsischen Theater.

Von Uta Trinks

erschienen am 30.09.2016



Freiberg. Er: Kennen wir uns? Sie: Nicht wirklich. Er: Sind wir bei dir? Sie: Nein, bei dir. Er: Ist das ein Scherz? Sie und er, nebeneinander im Bett liegend, wachen am Morgen wonach auch immer auf. Filmriss. Der Klischeeklassiker. Ist das so? Vorsichtig tasten sie sich aneinander heran. Doch spätestens, als sie unverwandt fragt: Hast du ein Bügeleisen - obwohl es offensichtlich nichts zu bügeln gibt -, weiß man: Diese Geschichte ist anders, als man am Donnerstagabend nach den ersten Sekunden zur Premiere in der Freiberger Bühne in der Borngasse hätte erwarten können.

Auf "Neun blaue Nächte" lädt das Mittelsächsische Theater ein, denn die beiden namenlosen Wesen machen keinen kurzen Prozess nach dem verstörenden Erwachen - eine gemeinsame Tasse Kaffee noch und dann Tschüss. Vielmehr begeben sie sich auf eine faszinierende Entdeckungsreise zu einem Wir, in die Matéï Visniec, der 1956 in Rumänien geborene und jetzt in Frankreich lebende Autor des Stücks, die Zuschauer mit einschließt.

Zwischen Fußbad und Gedichten von Charles Baudelaire spannt sich der Bogen der Liebesgeschichte - ein Puzzle aus Alltagssituationen und allegorischen Momenten, die zusammen zu einer Art Vexierspiel werden, bei dem Sie und Er mal Boden unter die Füße bekommen, mal abheben, als könnte ihnen das Banale des Daseins nichts anhaben. Beide machen Picknick im Wohnzimmer und lauschen den Geräuschen des Hauses hinterher, dann wieder tanzt sie verträumt mit einem riesigen Plüschbären. Er fliegt davon, und sie will dem Schweigen zuhören - da ist so einiges nicht von dieser Welt.

Ekkehardt Emig, der, dem Titel entsprechend, die überwiegend blaue Ausstattung verantwortet, gelingt es zudem als Regisseur eine Balance zwischen Distanz und Nähe zwischen Frau und Mann zu schaffen. Für Anna Bittner als Sie und Delschad Numan Khorschid als Er wird die kleine Bühne zur großen darstellerischen Spielwiese.

Grotesk, poetisch, leicht, amüsant und spannend ist dieser Abend, weil die erwartbaren Mann-Frau-Schablonen eben nicht angelegt werden und einiges doch auch in der Schwebe bleibt - besonders beim Schlussbild. Auf einer himmelblauen Leiter steht das Paar in Hochzeitskleidung, die Sterne zum Greifen nah, und doch scheint ganz da oben, am Gipfel des Glücks, eine wacklige Position zu sein.

Das Premierenpublikum dankte mit viel herzlichem Beifall.

Nächste Aufführungen am 9. Oktober, 19 Uhr und am 23. Oktober, 20 Uhr in der BiB Freiberg. Kartentelefon: 03731/358235.

