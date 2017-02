Eine Auflagenmillionärin aus der Lohstraße

Vor 150 Jahren wurde Hedwig Courths-Mahler geboren. Als sie in Chemnitz begann, Bücher zu schreiben, ließ sie sie anfangs auch dort spielen. Ihr immenser Erfolg freilich hat andere Gründe.

Von Klaus Walther

erschienen am 17.02.2017



Chemnitz. Darf man den Chronisten glauben, so kommt eine gewisse Hedwig Courths-Mahler mit ihrer Familie 1897 nach Chemnitz. Und ehe sie ein paar Jahre später in die elegante Weststraße ziehen wird, wohnt sie nicht weit von Rosenhof und Rathaus entfernt, in der schmalen Lohstraße. Hier, mitten in der Stadt, wird in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts der DDR-Schriftstellerverband sein winziges Büro haben, auch die Bildenden Künstler hatten hier ihr Domizil. Ob man dabei der Tradition gedachte, die die auflagenstärkste deutsche Schriftstellerin verkörperte?

Wohl kaum, denn was in der Lohstraße seinen Anfang nimmt, hat andere Ziele als die sozialistische Provinzliteratur, die hier irgendwann verwaltet werden soll. Hedwig Courths-Mahler, Mutter von zwei Töchtern, Ehefrau des Zeichenlehrers Fritz Courths, der es mittlerweile zum "künstlerischen Direktor" der Chemnitzer Firma Cohrs & Michaelis gebracht hat, sieht ihre Zukunft nicht im Malergewerbe. Die ambitionierte junge Dame hat nämlich schon längst im Nähkästchen Gedichte und einen Romananfang liegen, der nun, im Jahr 1904, dank ihrer Bekanntschaft mit dem Feuilletonchef Paul Hermann Hartwig, als Fortsetzungsabdruck im "Chemnitzer Tageblatt" erscheint.

Die Schmonzette "Licht und Schatten" erweist sich dabei durchaus als ein Licht für ihre schriftstellerische Zukunft, denn nun wird sie emsig ihre Romanfabrik in Gang setzen. Ihre ersten Bücher spielen übrigens auch im Chemnitzer Milieu, aber entscheidend für ihre Erfolge ist etwas anderes: Ihre Heldinnen haben immer das Glück, nach mancherlei Leid und Sorgen in die oberen Etagen der Gesellschaft aufzusteigen. Und da erweisen sie sich als Abbilder ihrer Schöpferin, denn auch bei Hedwig Courths-Mahler, die bald nach Berlin zieht, geht es immer weiter aufwärts. Aus den Romanen mit Titeln wie "Griseldis", "Die Bettelprinzessin", "Die schöne Unbekannte" oder "Die Flucht vor der Ehe" werden Theaterstücke, später auch Verfilmungen.

Es werden schließlich 208 Romane sein, die sie schreibt; Auflage bis heute ca. 70 Millionen Exemplare, von denen die jüngsten heute die Umsatzzahlen des Kölner Bastei Verlags vergolden, der seine Courths-Mahler-Serie überdies längst auch im E-Book-Format anbietet.

Als Bestsellerautorin lebt Hedwig Courths-Mahler längst nicht mehr in Mietwohnungen, sondern im eigenen Haus am Tegernsee. Die Tochter eines Soldaten, geboren am 18.Februar 1867 in Nebra an der Unstrut, die in der Familie ihres Stiefvaters aufwuchs, ist eine Millionärin geworden. Und auch ihre beiden Töchter Friede Birkner und Margarete werden bekannte Schriftstellerinnen, die die Muster der Mutter eifrig nutzen. "Ich muss meinen Leuten etwas bringen, wodurch sie aus allem Elend befreit werden, das ist das Geheimnis meines Erfolgs", sagt sie. Ach ja, so wünscht sich manch einer nicht nur das Bücherleben, sondern die wirkliche Welt. Wenn man die richtigen Geschichten erfindet, sie zur richtigen Zeit veröffentlicht, dann kann der Aufstieg funktionieren, von der Chemnitzer Lohstraße in das Landhaus am Tegernsee. Aber solche Entwicklungen, man mag es nicht verschweigen, sie sind nicht allzu häufig.