Eine Zuschauerbeschimpfung

In ihrer letzten Staffel von "Circus Halligalli" holen die Moderatoren zum Rundumschlag aus

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 22.03.2017



Als sie einen falschen Ryan Gosling auf die Bühne der "Goldenen Kamera" geschickt haben, lachte das Netz. Als sie auflösten, wie sie einen falschen Ryan Gosling auf die Bühne der "Goldenen Kamera" schicken konnten, applaudierte das Netz. Zumindest teilweise. Die Moderatoren Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt hätten der Fernsehwelt mal so richtig schön den Spiegel vorgehalten, sagten die einen. Die anderen sprachen nur von einer weiteren PR-Aktion für die eigene Sendung.

Und fühlten sich bestätigt, als die Moderatoren eine Woche später dazu aufriefen, gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump zu demonstrieren, indem alle gemeinsam am 21. März Punkt 23.05 Uhr Richtung Washington pupsen. Kurz nach dem Aufruf protestierte das Netz. Zumindest teilweise. Die Aktion sei einfach nur primitiv, sagten die einen. Die anderen wollten mitmachen und gemeinsam Luft ablassen. Zu sagen hatten auf jeden Fall sehr viele etwas zu dieser Aktion.

Und genau damit kokettiert die Auflösung. Zusammengefasst lautete die Botschaft: "Habt ihr wirklich gedacht, wir pupsen gegen Trump? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als da mitmachen zu wollen oder euch darüber aufzuregen?" Nach den Medien waren nun also die eigenen Zuschauer an der Reihe. In ihrer (angeblich) letzten Staffel von "Circus Halligalli" holen Joko und Klaas zum realsatirischen Rundumschlag aus. Was davon zu halten ist? Wir werden in den Kommentarspalten dieses Landes erfahren, ob wir lachen durften.