Eine italienische Reise voller Entdeckungen

Eine Sonderausstellung im Museum Gunzenhauser zeigt "Aktuelle Positionen italienischer Kunst". Die Arbeiten kommentieren vielschichtig und multimedial die Gegenwart.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 10.11.2016



Chemnitz. Die "Geburtstagsparty" ist wohl etwas aus dem Ruder gelaufen - leicht bekleidete Schönheiten hocken auf einer Batterie leerer Flaschen, auf den Tellern gammeln Essensreste vor sich hin. Den Eindruck bessert auch ein Gemälde im Hintergrund nicht auf, zumal es eines von Michele Bubacco ist, der auch die "Birthday Party" ins Bild gesetzt hat.

Die deftige, kräftige Malerei des 1983 in Venedig geborenen Künstlers empfängt die Gäste in der Sonderausstellung, die "Aktuelle Positionen italienischer Kunst" zeigt. So wie Bubaccos Gemälde wie eine Reminiszenz an die von Skandalen geprägte Regierungszeit Silvio Berlusconis wirken, nehmen sich viele der 15, meist zwischen 1970 und 1980 geborenen Künstlerinnen und Künstler der Gegenwart mit verschiedenen Mitteln und Medien an. Ottavia Castellina hat Passanten in London in deren Zuhause fotografiert - eine Galerie aktueller Lebensentwürfe vom Punk bis zum Schöngeist zwischen Empathie und Verstörung. Mit der Funktion von Masken beschäftigen sich die Skulpturen und Videos Michael Fliris. Chiara Fumai zeigt ein Video zum "Buch des bösen Geistes", in dem sie Frauen wie Ulrike Meinhof und die Attentäterin Valerie Solanas auf ihre extremen Lebensweisen in einer von Männern geprägten Gesellschaft hin untersucht. Hilario Isola hat die Philosophie auf ihr Alltagsmaß zurecht geschrumpft: Sein Sokrates-Denkmal ist gerade 20 Millimeter groß. Besonders beeindruckend sind die zeichnerischen Arbeiten von Andrea Mastrovito. Auf riesigen Papierbahnen und in installativen Kompositionen, zum Beispiel auf Tischen und Linealen, zeichnet der in New York arbeitende Künstler mit Bleistift fantastische, skurrile, schreckliche Geschichten über eine bigotte Gesellschaft. Auch die Keramiken von Davide Monaldi gehen auf traumatische Erlebnisse zurück, etwa beim "schüchternen Mädchen", das seinen Kopf ängstlich, nicht in den Sand, aber ins Hemd steckt. Multimedial arbeitet Valerio Rocco Orlando, der in einem Video eine Komposition für ein beschädigtes Klavier spielen lässt, die dem Instrument - Sinnbild für alles Verletzte, nicht mehr ganz Funktionstüchtige - seine Würde zurückgibt. Roberto Pugliese begleitet in einem Sound-Objekt mit einem lauten, verstörenden Klicken jeden abgeholzten Baum in der Welt. Bis hin zu Mona Lisa Tina, die mit ihren stark körperbetonten Performances auf subtile wie derbe Art den Wert menschlichen Lebens betont.

Weniger überzeugend sind lediglich die abstrakten, gegenstandslosen Arbeiten, die sich zum Teil, wie etwa bei Alice Ronchi, im Dekorativen verlieren. Insgesamt aber bietet die Ausstellung viele Entdeckungen und Anregungen aus der aktuellen Kunst Italiens, die sonst eher selten in Deutschland zu sehen ist, obwohl sich einst - von Goethe bis zu Max Klinger und Karl Schmidt-Rottluff - viele deutsche Künstler auf den Weg nach Süden machten, um sich von den Italienern inspirieren zu lassen. Diese von der deutschen VAF-Stiftung in Frankfurt/Main initiierte und aller zwei Jahre organisierte Ausstellung mit junger, kenntnisreich ausgewählter italienischer Kunst zeigt, dass dies auch heute noch möglich ist. Die Arbeiten lassen sich überwiegend als originelle, teilweise humorvolle, aber auch bissige Begleiter der Gegenwart sehen. Man würde sich solche Werkschauen auch aus anderen Ländern wünschen, sind sie doch eine gute Möglichkeit, eigene Positionen zu prüfen und ein Stück Welt nach Hause zu holen.

Die Ausstellung"Aktuelle Positionen italienischer Kunst" ist bis 12. Februar im Museum Gunzenhauser, Chemnitz, zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis sonntags 11 bis 18 Uhr.