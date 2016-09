"Er ist tot, Jim!"

Es war der Startschuss für eine der erfolgreichsten Marken der Popkultur mit 700 TV-Folgen und einem Dutzend Kinofilmen: Doch als heute vor 50 Jahren die erste Folge von "Star Trek" im US-Fernsehen gesendet wurde, sah es erst einmal mächtig nach Rohrkrepierer aus.

Von Tim Hofmann

erschienen am 08.09.2016



Deep Space Nine. Wenn man Glück hatte, konnte ein Sonntagabend in den 70ern selbst in der DDR gut laufen: Dann saß man dank elterlich erteilter Fernseh-Erlaubnis frisch gebadet und in Frottee gewickelt bei Oma auf dem Sofa und erweichte Opa, den alten Schwarzweißfernseher mit den nur ihm bekannten Kniffen per Konverter-Kästchen von der ARD aufs schwierig zu empfangende ZDF umzuschalten - pünktlich zum Start einer neuen Folge von "Raumschiff Enterprise". Für einen Achtjährigen war das durchaus eine Herausforderung: Ja, die Weltraumabenteuer von Captain James "Jim" Tiberius Kirk und Mr. Spock konnten cool und witzig sein mit knuffigen Wuselwesen wie in der Folge "Kennen Sie Tribbles?" - allerdings auch derb gruselig wie in "Tödliche Wolken": Dort wird die "Enterprise" von einem körperlosen Wesen angegriffen, dass sich vom Blut der Besatzungsmitglieder ernährte und Dr. "Pille" McCoy gleich mehrfach den häufigsten Kult-Satz der Serie entlockte: "Er ist tot, Jim!"

Gut, bei heutigem Licht betrachtet sah das Wesen aus wie der Sand, den der Sandmann nebenan in die Linse des DDR-Fernsehens streute. Doch damals gingen die Uhren anders. Dass das ZDF noch in den späten 70ern mit legendär schlechten Effekten aus den 60ern die Zukunft verkaufte, fiel weder jemandem auf noch störte es irgendwen: Im Fernsehen waren Filmbilder eher Illustrationen zu den Geschichten, und die hatten es beim "Raumschiff Enterprise" in sich: Der "Star Trek" entführte wirklich in "Galaxien, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat", wie der berühmte Vorspann versprach. Dass das Westfernsehen nur ausgewählte Folgen zeigte, weil den Programmoberen vieles an der amerikanischen Serie, die sich doch so einmalig um Verständnis für jedwedes Fremde bemühte, schlicht zu gewaltverherrlichend war, deckte sich mit der Einschätzung der allermeisten Eltern: "Raumschiff Enterprise" war damals eine Grenzerfahrung mit viel unterschwelliger Suspense, die auch gegen die billige Machart ankämpfte: Phaser, Pappfelsen wie auf der Hinterbühne des Stadttheaters und das legendäre "Beamen" waren das Äußerste an Fantastik-Effekten - als Tugend aus der Not heraus. Die Produzenten hatten schlicht kein Geld, um für Landungen auf Planeten per Raumfähre auf Zelluloid zu tricksen. Den amerikanischen Zuschauern war dieser Mix anfangs eher unangenehm aufgefallen: Die heute vor 50 Jahren zum ersten Mal ausgestrahlte erste Star-Trek-Folge "The Man Trap" ist auch ausgesprochen rumpelig und zeigt nur wenig vom Charme des späteren Pop-Kultes: Unvermittelt wird der Zuschauer in eine verkopfte Verwechslungs-Story geschubst, in der sich ein vom Aussterben bedrohtes Formwandler-Wesen, dass sich vom Salz (!) in menschlichen Körpern ernährt, an Bord der "Enterprise" schmuggelt und dort die Gestalt der ersten Liebe des Schiffsarztes annimmt. Vom späteren Interesse der 400 Mann starken Besatzung unter Captain Kirk an fremden Lebensformen ist da wenig zu spüren: Nach kurzem Bedauern darüber, dass das Wesen das letzte seiner Art sei, wird es erschossen. Der Sender NBC setzte "Star Trek" wegen mieser Quoten 1969 nach 79 Folgen ab.