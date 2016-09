Er lieÃŸ das Radio wirklich brennen

Er ließ das Radio wirklich brennen

Hagen Liebing, erster echt guter Die-Ärzte-Bassist, ist mit 55 Jahren gestorben

Von Tim Hofmann

erschienen am 26.09.2016



Berlin. Ausgerechnet "The incredible Hagen"! Angelehnt an die Marvel-Figur "The Incredible Hulk", die bei Wut zum Zerstörungsmonster mutiert, verpasste Die-Ärzte-Schlagzeuger Bela B. 1986 einem besonnenen Medienwissenschafts-Studenten diesen Spitznamen. Hagen Liebing jedoch hatte so wenige Rockstar-Ambitionen, dass er 1986 die Einstiegs-Offerte der "besten Band der Welt" ausschlug: Er ließ sich von den Ärzten, Mitte der 80er immerhin Teeniekreischgarant in Ost und West, lieber als Mietmusiker anstellen. Und man brauchte gerade ihn dringend: Liebing brachte Fundament und Live-Bassdruck in die Chaoten-Truppe, deren Ur-Viersaiter eine Nulpe war - Hans "Sahnie" Runge beherrschte, umgedreht proportional zu seinen Star-Ambitionen, den Bass so rudimentär, dass es nur für die rumpeligen ersten Platten "Debil" (1984) und "Im Schatten der Ärzte" (1985) notdürftig genügte. Bei der Produktion des legendären dritten (und wegen "Geschwisterliebe" indizierten) Albums "Die Ärzte" von 1986 hatte Spliff-Bassist Manfred Praeker einspringen müssen. Sahnie, mit Drummer Bela B. und Frontmann Farin Urlaub zerstritten, flog.

Erst sein Nachfolger legte dann die Basis für die bis heute berühmten Albereien der beiden "Ur-Ärzte": Liebing hielt ihnen souverän den Rücken frei. Trotz entsprechender Angebote wollte er auf Alben nicht mitspielen - das Cover von "Das ist nicht die ganze Wahrheit ..." zeigte ihn 1988 trotzdem als "featuring" in einem Herz. Jedoch auf der Compilation "Ist das alles" spielte Liebing 1987 einige der besten Ärzte-Songs gültig ein: "Geh'n wie ein Ägypter", "2000 Mädchen" oder "Radio brennt". Das bleibt. Nach der Auflösung der Band 1988 arbeitete Liebing als Musikjournalist, etwa beim Berliner "Tip" und beim "Tagesspiegel". Eine Teilnahme an der Ärzte-Neuformierung 1993, bei der dann Rod Gonzales am Bass stand, verwarf er. Gestern starb der Vater zweier Kinder im Alter von 55 Jahre nach kurzer, schwerer Krankheit.