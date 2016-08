Erste Video-Single zum neuen Album von Sven Helbig

erschienen am 26.08.2016



Mit "Abendglühen" hat der Dresdner Komponist Sven Helbig ein erstes Video aus seinem neuen Album "I Eat The Sun And Drink The Rain" veröffentlicht. Bei dem Chor-Werk, das am 9. September auf CD veröffentlicht wird, handelt es sich um eine Art atheistische Kantate. Der Gesang wird dabei von effektvoll-dezenter Experimental-Elektronik angereichert.

Helbig, 1968 in Eisenhüttenstadt geboren, ist Mitbegründer der Dresdner Sinfoniker und gilt als einer der besten deutschen Komponisten der Neuklassik und des Crossover. 2013 veröffentliche er mit seinen vom MDR Sinfonieorchester eingespielten "Pocket Symphonies", eine große Orchesterkomposition im Popsong-Format.

Sven Helbig hat darüber hinaus als Produzent und Arrangeur für Polarkreis 18, die Pet Shop Boys und Rammstein gearbeitet. Für letztere spielte außerdem eine "Sakralversion" des Stücks "Ohne Dich" auf der Großen Silbermannorgel im Freiberger Dom ein. (tim)