Erster Trailer für «Blade Runner»-Fortsetzung

Auf die Fortsetzung von «Blade Runner» haben viele gewartet. Schon weit über 2 Millionen Fans haben den Trailer auf YouTube kurz nach Erscheinen angeklickt.

erschienen am 20.12.2016



Los Angeles (dpa) - Die Hollywood-Stars Ryan Gosling und Harrison Ford melden sich im ersten Trailer für die lange erwartete «Blade Runner»-Fortsetzung zu Wort.

Am Montag veröffentlichte das Studio Warner Bros. den düsteren Teaser für «Blade Runner 2049», in dem Ford in seiner legendären Rolle als Ex-Polizist zurückkehrt, der Jagd auf menschenähnliche Roboter macht.

Die Sci-Fi-Fortsetzung spielt in einer apokalyptischen Welt, 30 Jahre nach dem Originalfilm von 1982, der in Los Angeles im Jahr 2019 angesiedelt war.

Regisseur Denis Villeneuve («Sicario») will den Film im Oktober 2017 in die Kinos bringen. Zu der Starbesetzung zählen auch Jared Leto, Robin Wright und Dave Bautista. Ridley Scott, der das Original inszenierte, ist als Produzent an Bord.