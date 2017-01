Erster neuer Dresdner «Tatort» für Grimme-Preis nominiert

Marl (dpa) - Der erste neue Dresden-«Tatort» ist für den diesjährigen Grimme-Preis nominiert. Das Debüt der Kommissarinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Henni Sieland (Alwara Höfels) sowie ihres Chefs Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) mit dem Titel «Auf einen Schlag» gehört nach Angaben des Grimme-Instituts in Marl vom Mittwoch zu den 81 Fernsehproduktionen und Einzelleistungen, die aus rund 1000 Vorschlägen für die 53. Vergabe der renommierten Medien-Auszeichnung ausgewählt wurden. Die MDR-Produktion war Anfang März 2016 ausgestrahlt worden und konkurriert in der Kategorie Fiktion auch mit einem «Tatort» und einem «Polizeiruf 110» aus München.