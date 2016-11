Erstmals Mitteldeutsche HiFi-Tage in Leipzig

erschienen am 19.11.2016



Leipzig (dpa) - In Leipzig öffnen am Wochenende die ersten Mitteldeutschen HiFi-Tage ihre Pforten. Mehr als 100 Aussteller richten sich mit ihrem Angebot sowohl an den Fachhandel als auch an den Endkunden, wie die Veranstalter mitteilten. In speziell ausgestatteten Hörräumen in der Alten Handelsdruckerei können hochwertige Lautsprecher getestet werden. Laut Veranstalter werden zahlreiche Produkte erstmals in der Region einem größeren Publikum vorgestellt. Der Eintritt ist frei.