Erzgebirge, Alter!

Junge Szenemenschen und traditioneller Advent, das scheint so schlecht zusammenzupassen wie Senf und Stollen. Doch der Designer André Morgner zeigt mit seiner Kollektion "Boys from the Wood", wie gut die Sehnsucht nach Altem und die Lust an Neuem zusammenpassen können - und bringt damit das Leben in Räuchermännchen-Form.

Von Laura Pfeiffer

erschienen am 29.11.2016



Chemnitz. Tradition kann kosten: Wer sich zu Weihnachten solide Volkskunst, handmade in the Erzgebirge, in die Stube stellen will, ist einen tiefen Griff in die Brieftasche gewöhnt. Und bereit dazu. Bis zu 400 Euro für ein Räuchermännchen sind aber selbst unter dieser Prämisse eine amtliche Ansage - und dennoch kann sich der Graffiti- und Holzkünstler André Morgner nicht über Nachfrage beschweren: Seine Kollektion "Boys From The Wood", die er am Wochenende in einem ehemaligen Szene-Fahrradladen präsentierte, wird gut nachgefragt. Dabei sieht das Publikum absolut nicht aus, als sei es auf der Suche nach Erzgebirgs-Tradition: Junge Menschen mit Handys, bärtige Hipster in Familie, kurz: Publikum wie in einer In-Kneipe bevölkerte die Schau mit modernen Räuchermännchen und Nussknackern. Der gebürtige Erzgebirger Morgner, der als Designer in der ganzen Welt zu Hause ist und mittlerweile in der Nähe von Basel lebt und arbeitet, hat bereits zum dritten Mal seine neuinterpretierte Volkskunst in Chemnitz ausgestellt. Zum ersten Mal fertigte er in diesem Jahr auch zwei Kleinserien seiner Räuchermänner von je 15 Stück an, denn seine Unikate gehen trotz der stolzen Preise blitzartig über den Tisch.

Der Grafiker spielt mit den Traditionen des Erzgebirges und macht sie durch ihren individuellen Anstrich auch für die jüngeren Generationen greif- und vor allem erlebbar. Hierbei greift er auf das altbewährte Handwerk zurück, interpretiert die Volkskunst des Erzgebirges aber auf seine ganz eigene Art und Weise. So findet sich unter seinen Räuchermännern auch eine Nachbildung des Chemnitzers Ron Schindler wieder, der unter dem Namen DJ Ron deutschlandweit bekannt ist. In einem sind sich aber alle Räuchermänner ähnlich: allesamt haben sie einen dicken, runden Bauch. Was aber ist das Besondere an den "Boys from the Wood", die gleichermaßen aus Holz sind wie aus dem Wald kommen? Ist es der richtige Schuss Zeitgeist, der der Tradition neue Flügel anschnallt? Oder befruchtet umgedreht die alte Tradition die Darstellungen der Moderne?

Fest steht: Spätesten im Advent packen die Weihnachts-Traditionen auch den hartnäckigsten Heimat-Verweigerer. Dinge, die einen schon ein Leben lang begleiten und an die Weihnachtstage bei den Großeltern erinnert. Junge Leute zwischen Ende 20 und Anfang 30, die mehrere hundert Euro für eine Holzfigur ausgeben, wollen vermutlich schlicht beides: Die Erinnerung und ihr aktuelles Erleben. Zumal bei Morgner immer ein gehöriger Schuss Selbstironie dabei ist, wie schon die Doppeldeutigkeit des selbstbewusst hinterwäldlerischen Titels der Schmuckstück-Reihe zeigt: Eine Weltsicht, die auch Kraftklub einst auf die Sprünge geholfen hat.

Häufig werden Traditionen mit Religionen in Verbindung gebracht, aber auch im Kreise der Familie begegnet man ihnen immer wieder, oft ganz unbewusst. Jede Tradition, die seit Jahrzehnten gelebt wird, muss sich schließlich in jeder Familiengeneration auch neu etablieren: Sei es zwischen unterschiedlichen Kulturen und Ethnien, oder auch nur zwischen zwei frisch verliebten Partnern, deren Eltern ihnen jeweils andere Adventsbräuche mitgegeben haben. Das kann sehr erfrischend, aber auch fordernd sein: Traditionen bekommen so auch ein Verfallsdatum. Gab es sonst traditionell den Gänsebraten zum Heiligabend, müssen Alternativen her, weil sich die Tochter dazu entschieden hat, vegetarisch oder vegan zu leben. Oder die Oma plötzlich allergisch auf das Gluten im Stollenteig reagiert.

Und auch fernab der Weihnachtszeit beherrschen uns immer wieder Traditionen, wie zum Beispiel das Schreiben von Postkarten, das Sammeln von Zuckertütchen aus Cafes oder auch das wöchentliche Fernsehserien-Gucken. Auch wenn es sich hierbei erst einmal mehr um Rituale handelt, können auch diese mit der Zeit zu einer Tradition heranwachsen. Am Ende sind es doch vielmehr Gewohnheiten, die vor allem die Weihnachtszeit erst zu dem machen, was sie für jeden einzelnen von uns bedeutet. Und so stehen die "Boys from the Wood" letztlich dafür, wie wir heute das Paradoxon des Lebens unter einen Hut quetschen: Einerseits wollen wir Halt, Verlässlichkeit, Tradition eben - und andererseits Frische, Aufbruch und neue Ufer.