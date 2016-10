Es gibt ihn auch als Räuchermännchen

Olaf Schubert hält sich für sexy. Den Beweis dafür blieb er in der Chemnitzer Arena allerdings schuldig. Trotzdem wurde das Publikum nicht enttäuscht.

Von Maurice Querner

erschienen am 20.10.2016



Chemnitz. Comedian Olaf Schubert will auf seiner neuen Tour "Sexy forever" seinem Publikum auch endlich mal seine sinnliche Seite präsentieren. Aber irgendwie schaffte er dies am Mittwochabend nicht. Kein Grund zur Verzweiflung für das Chemnitzer Publikum - es hatte trotzdem seinen Spaß.

Dabei war der wohl momentan beliebteste Sachse alles andere als nett. Er machte sich ein wenig über die Chemnitzer lustig, teilte ins Erzgebirge aus und auch die Stadt Limbach-Oberfrohna bekam ihr Fett weg. Ausgemachtes Opfer war freilich Jochen, ein Musiker seiner kleinen Band, den er mit Hohn und Spott überzog. Aber kann man all dies einem Mann übel nehmen, der von sich selbst behauptet, kein Hüne, eher ein Hü(h)nchen zu sein?

Olaf Schubert, der in Wahrheit Michael Haubold heißt, ist der einzige sächsische Humorist, der es bundesweit in die erste Gilde deutscher Comedians geschafft hat. Die Kleinkunstbühnen hat er längst verlassen, er füllt auch die großen Hallen. Man darf Schubert unterstellen, dass dies kein Zufall ist. Schubert ist ausgesprochen produktiv - man darf aber auch ruhig das Wort "geschäftstüchtig" nennen. 17 Tourneen, 14 CDs und vier DVDs sind von ihm auf dem Markt. Er ist regelmäßig in der "Heute-Show" zu sehen. Im Dezember kommt auch sein erster eigener Spielfilm in die Kinos mit dem Titel "Olaf Schubert auf der Suche nach der Liebe". Eine Menge Nippes kann zudem bei seinen Auftritten und online erworben werden: Olaf Schubert gibt es mittlerweile auch als Räuchermännchen.

Der gebürtige Plauener ist ein Original. Seine Kunstfigur im gestrickten Argyle-Pullunder ist keine Schönheit. Dieser Makel wird durch ein übersteigertes Selbstbewusstsein kompensiert. Doch das gelingt nicht, weil er sich heillos in falsch verwendeten Begriffen, Sprachbildern und Fremdwörtern verheddert. Dazu kommen völlig sinnfreie Songs. Das ist die Masche, mit der er sein Publikum seit Mitte der 90er-Jahre erheitert. Es gelingt ihm immer noch. Das Publikum in der nicht ganz ausverkauften Arena feierte Schubert, da kam jede kluge Pointe, aber auch so mancher Flachwitz an. Doch gerade das neue Programm zeigt, dass er mittlerweile auch ein anderer Comedian geworden ist. Noch nie war er so politisch, die Grenzen zum klassischen Kabarett verschwimmen. Hinter der zur Schau gestellten Unbedarftheit lauert oft ein Zynismus, der sich gewaschen hat und der Gesellschaft den Spiegel vorhält. So regt er sich über Kleidung auf, die Kinder in Bangladesch fertigen - weil die die Klamotten arg "zusammenschludern". Und er stellt eine besondere "Gravitationskraft Dresdens für einen braunen Feinstaub" fest. Politisch korrekt ist Schubert deshalb allerdings noch lange nicht, wenn er etwa Klavierlehrer zu Flüchtlingskindern schicken will: Damit diese Anschläge richtig lernen.

