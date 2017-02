Eue wird neuer Programmchef des Dokumentarfilmfestivals

erschienen am 08.02.2017



Leipzig (dpa/sn) - Der Filmpublizist Ralph Eue wird neuer Programmchef und Leiter der Auswahlkommission des Internationalen Leipziger Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm. Er folgt auf die langjährige Programmchefin Grit Lemke, die das Team Ende Februar verlässt, wie die Festivalleitung am Mittwoch mitteilte. Eue ist bereits seit 2007 in der Auswahlkommission des Festivals tätig. Zudem lehrt er Filmgeschichte und -theorie, unter anderem an der Universität der Künste Berlin und der Deutschen Film- und Fernsehakademie.

Lemkes Vertrag als Programmchefin war im vergangenen Jahr nicht verlängert worden. Die Festivalleitung bot ihr nur noch einen Honorarvertrag an, den Lemke unter den gegebenen Bedingungen nicht unterschreiben wollte.