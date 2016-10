Europas dunkelste Epoche

Der britische Historiker Ian Kershav erzählt von den blutigen Jahrzehnten in Europa von 1914 bis 1949. Alles Vergangenheit? Mitnichten. Wichtige Krisenfaktoren der damaligen Zeit feiern heute fröhliche Urstände.

Von Stephan Lorenz

erschienen am 27.10.2016



Chemnitz. Zwei fürchterliche Kriege mit bis dahin beispielloser Gewalt und Zerstörungskraft stürzten Europa von 1914 bis 1945 in den Abgrund. In seinem neuen Buch "Höllensturz" skizziert der britische Historiker Ian Kershaw, was diese Zeit verdüstert und Europa in die Hölle gestürzt hatte. Seit Wochen ist er damit in den Bestsellerlisten.

"Höllensturz" ist ein häufig interpretiertes Motiv der christlich-abendländischen Kunst. Maler wie Raffael, Peter Paul Rubens, Pieter Brueghel der Ältere malten die Verdammung der Sünder beim Jüngsten Gericht. Sie stellt das Gegenstück zur Aufnahme der Gerechten ins Paradies dar. Im englischen Original heißt der Titel "To Hell and back" (Zur Hölle und zurück), was zumindest den chronologischen Faden des Buches besser wiedergibt. Die Zeit der furchtbaren Kriege endete 1945/49, in der Europa unter den Vorzeichen der Blockkonfrontation langsam in eine Phase der Stabilität und des Wohlstands eintritt. Der Zweite Weltkrieg hatte in einem gigantischen "Strudel der Zerstörung", wie Kershaw schreibt, "alle alten Krisenfaktoren hinweggefegt". Europa konnte von vorn anfangen, quasi aus der Hölle emporsteigen.

Kershaw beginnt sein Buch mit der Weltausstellung in Paris im Jahr 1900, die exemplarisch für die Hoffnungen auf eine friedliche und fortschrittliche europäische Zukunft stand. 45 Jahre später lag der Kontinent in Schutt und Asche, Millionen Menschen waren tot und Millionen auf der Flucht. Handelten die Europäer wie die armen Sünder im biblischen Höllensturz? Es waren wohl eher apokalyptische Reiter, die Europa an den Rand der Selbstzerstörung brachten. Kershaw benennt sie als die vier Hauptursachen: Das rassistisch-nationalistische Gedankengut, das seit Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr Anhänger gewann, die Ansprüche von Staaten und Volksgruppen auf Territorien anderer Länder, die heftigen gesellschaftlichen Klassengegensätze als Folge der russischen Revolution 1917 und schließlich die Krise des Kapitalismus, die nach dem Börsenzusammenbruch 1929 Millionen Menschen ins materielle Elend stürzte.

Ihm geht es um die treibenden Kräfte, die den Kontinent als Ganzes oder zumindest die meisten seiner konstitutiven Teile geformt haben. Er macht daraus ein packendes Geschichtspanorama der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er liefert keine neuen Fakten, er interpretiert die altbekannten. Dabei ist ihm eine brillante Mischung aus Analyse und Erzählkunst gelungen.

Kershaw akzentuiert die Jahre von 1914 bis 1949 als die Geschichte eines großen, 30-jährigen Krieges. Im neunten Kapitel beschreibt er wunderbar die "lautlosen Übergänge in dunklen Jahrzehnten". Es geht ihm dabei um langfristige sozioökonomische Wertesysteme und kulturelle Entwicklungslinien in der Krise der Zivilisation. Sein Fazit: Der wirtschaftliche und gesellschaftliche Wandel, die Rolle der christlichen Kirchen, die Reaktionen der Intellektuellen sowie die aufkommende "Kulturindustrie" weisen jeweils Kontinuitäten und Übergänge auf, die auf die Welt der Nachkriegszeit bedeutende Auswirkungen hatten. Als Beispiel nennt er das Versagen der beiden großen Konfessionen vor 1945, das aber die Gläubigen in ihrer Treue zur Kirche nicht beeinflusst hatte. Viele eindrucksvolle Stellungnahmen antifaschistischer Intellektueller kamen von deutschen Exilanten. Sie setzten sich weiter für Pluralismus und Offenheit ein. Andere setzten auf den endgültigen Sieg des Kommunismus. Der Begriff Totalitarismus kam in Mode, der die eklatante Unmenschlichkeit von Sowjetkommunismus und Nationalsozialismus zusammenfasste.

Der Hitler-Biograf Kershaw interessiert sich für Schlüsselentscheidungen, die anders hätten getroffen werden können. Hätte das die Geschichte in eine andere Richtung bewegt? Der "Schlafwandler"-These von Christopher Clark, nach der alle Großmächte in den Ersten Weltkrieg "hineingeschlittert" seien, widerspricht er. "Am entscheidenden Punkt im Juli 1914 zeigten sich Deutschland, Österreich-Ungarn und Russland als die in dieser Krise maßgeblichen Kräfte, wobei Deutschland die ausschlaggebende Rolle spielte."

Kershaw aber bezweifelt, dass dieser Krieg vermeidbar gewesen wäre: "Wer damals darauf gewettet hätte, dass es nicht zum Krieg kommen werde, und zwar auf unabsehbare Zeit, der hätte viel verloren, denn ein großer Showdown war im Anzug, vielleicht nicht unbedingt im August 1914, aber bald." Weitsicht, Kompromissfähigkeit waren damals keine hervorstechenden Tugenden. Die europäischen Großmächte waren jedenfalls verantwortlich für den Ersten Weltkrieg, während der Zweite einfach geschehen musste, um Nazideutschland niederzuringen. Ob es eine zwangsläufige Verbindung der beiden Kriege gab, lässt Kershaw offen. Er schreibt, dass es "keine durchgehende Nabelschnur zwischen den beiden Kriegen" gegeben habe.

Er versucht zu demonstrieren, dass der Niedergang der Humanität, dieser unglaubliche Anstieg der Gewalt, schon vor dem Ersten Weltkrieg in vielen Teilen Europas an der Tagesordnung war, besonders im Osten. "Das mündete in die orchestrierte Gewalttätigkeit des Zweiten Weltkrieges. Die deutsche Invasion im Osten, die Zerstörung aller staatlichen Strukturen, machte dann den Weg frei für diese Megaexplosion von Gewalt, dem Massenmorden. Doch der bodenlose Abgrund von Inhumanität entwickelte sich bereits in den 1930er-Jahren."

In der Beurteilung der umstrittenen Appeasementpolitik von Großbritannien und Frankreich gegenüber Nazi-Deutschland, kommt der Autor zu dem Ergebnis, dass der britische Premier Neville Chamberlain keine andere Möglichkeit hatte. Das britische Empire sei in den 1930er-Jahren nicht kriegsbereit gewesen, erst recht angesichts seiner kolonialen Schutzverpflichtungen in Indien und Nordafrika. Dennoch lässt Kershaw an Chamberlain kein gutes Haar. Er sei schlichtweg eine Fehlbesetzung gewesen. Er räumte ein, dass er im Vergleich mit den militärisch überlegenen Deutschen schlechte Karten hatte. Die habe er dann aber auch schlecht gespielt. Wer will, der zieht sicher Parallelen zu heute. Wie soll etwa der Westen auf das bisweilen zynische Machtspiel von autokratischen Herrschern wie Erdogan in der Türkei oder Putin in Russland reagieren? Ein solcher Vergleich mit Hitler und den Nationalsozialisten wäre allerdings unhistorisch und ideologisch verzerrt. Die westlichen Demokratien sind auch in einer viel stärkeren Position als damals, sie sind eingebunden in supranationale Institutionen wie Europäische Union oder Nato. Zweifellos sind aber nationalistische und rassistische Tendenzen wieder auf dem Vormarsch. Überall in Europa hetzen Rechtspopulisten gegen Flüchtlinge und Immigranten. Neue Nationalismen produzieren Belastungen, deren Ausgang ungewiss ist. Zugleich steckt die EU in einer Vertrauenskrise, die sich zusammen mit kruden Verschwörungstheorien sowie Schwächen von Demokratie und Kapitalismus zu einem gefährlichen Cocktail zusammenbrauen. Kehren also die apokalyptischen Reiter zurück, die Europa schon einmal in die Hölle hinabgerissen hatten?