«Fack Ju Göhte 3» mit Sandra Hüller als Lehrerin

Die ersten beiden Teile der überdrehten Schulkomödie von Bora Dagtekin haben insgesamt rund 15,1 Millionen Zuschauer in die Kinos gelockt - ein riesiger Erfolg.

erschienen am 13.03.2017



München (dpa) - Beim dritten und letzten Teil des Kinoerfolgs «Fack Ju Göhte» bekommt Elyas M'Barek prominente Verstärkung: Sandra Hüller - bekannt aus der oscarnominierten Tragikomödie «Toni Erdmann» - wird ihm als schlagfertige Pädagogin zur Seite stehen. Auch Corinna Harfouch, Lea van Acken, Irm Hermann und Julia Dietze sind dabei, wie Constantin Film am Montag in München mitteilte.

In «Fack Ju Göhte 3» geht M'Barek (34) als Lehrer Zeki Müller zum dritten Mal in die Schule. Kinostart für den letzten Teil der Trilogie sei der 26. Oktober 2017, teilte Constantin Film mit.