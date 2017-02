Fernöstliche Sonderschau auf Festung Königstein

erschienen am 08.02.2017



Königstein (dpa/sn) - Mit einer Sonderausstellung zur längsten Stadtmauer der Welt will die Festung Königstein ab April Besucher auf die Wehranlage hoch über der Elbe locken. Bis November wird die Schau «Die Stadtmauer von Nanjing - Schutzwall der Ming-Kaiser» in der Magdalenenburg mit Objekten und Multimedia-Stationen in die knapp 600-jährige Geschichte des monumentalen Bauwerks der einstigen Hauptstadt des chinesischen Kaiserreiches einführen. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Die Kooperation mit dem Stadtmauermuseum von Nanjing war im vergangenen Jahr vereinbart worden.

Im vergangenen Jahr hatten 114 000 Menschen die Sonderausstellung «Mönche auf dem Königstein» besucht. Insgesamt zählte die Festung nach eigenen Angaben 493 222 Gäste, ein leichtes Plus von 0,7 Prozent zum Vorjahr. Für Baumaßnahmen zu ihrem Erhalt wurden 2016 mehr als 730 000 Euro ausgegeben. In den Umbau des Friedenslazaretts, das der Festungsverwaltung bis zur Fertigstellung der Sanierungsarbeiten an der Georgenburg als Bleibe dienen soll, flossen 965 000 Euro. In diesem und dem nächsten Jahr sind Ausgaben von rund 3,85 Millionen Euro für Baumaßnahmen vorgesehen.