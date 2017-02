Festival: Uraufführungen von Schostakowitsch-Musik

erschienen am 15.02.2017



Dresden/Gohrisch (dpa/sn) - Die Internationalen Schostakowitsch Tage in Gohrisch (Sächsische Schweiz) avancieren in diesem Jahr zum Uraufführungsfestival. Bei der 8. Ausgabe des Musikfestes (22. bis 25. Juni) erklingen gleich vier Werke erstmals vor Publikum, darunter drei Orchester-Zwischenspiele für Schostakowitschs Oper «Die Nase». Das gab Festivalchef Tobias Niederschlag am Mittwoch in Dresden bekannt. Mit Musik des polnischen Komponisten Mieczysław Weinberg (1919-1996) und von Sofia Gubaidulina setzt das Festival zu Ehren von Dmitri Schostakowitsch (1906-1975) weitere Akzente. Dieser hatte einst in Gohrisch sein berühmtes 8. Streichquartett komponiert.