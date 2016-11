Festival «euro-scene» geht zu Ende: Gute Auslastung

erschienen am 13.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Das Leipziger Kunstfestival «euro-scene» hat bei seiner 26. Ausgabe mehr als 6000 Besucher gezählt und eine Auslastung von 95 Prozent erreicht. Der Veranstalter zeigte sich am Sonntag zum Finale zufrieden. Am Abend war noch eine Aufführung geplant. In diesem Jahr präsentierte das Festival für zeitgenössischen Tanz und Theater in acht Spielstätten Gastspiele aus zehn Ländern. Das Spektrum umfasste Tanz- und Sprechtheater, Figurentheater, Performances und Stücke für Kinder, hieß es. Als Höhepunkt wurde eine Werkschau von Nikolaus Habjan - einem Puppenbauer, Puppenspieler, Regisseur und Schauspieler aus Wien - gewertet.

Die «euro-scene» wird von der Stadt Leipzig, der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen sowie von zahlreichen Stiftungen und Kulturinstitutionen finanziert. 2017 ist das Festival in der Zeit vom 7. bis 12. November geplant.